سياسة
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"سنصل إليكم".. رئيس الموساد الإسرائيلي يهدد باغتيال قيادات إيرانية
قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" إن إيذاء الإسرائيليين من قبل إيران سيؤدي حتماً إلى عمليات ضد الأخيرة. وهدد باستهداف العمق الإيراني رداً على هذه العمليات.
"سنصل إليكم".. رئيس الموساد الإسرائيلي يهدد باغتيال قيادات إيرانية
رئيس "الموساد" يهدد باغتيال قيادات إيرانية رداً على محاولات طهران استهداف إسرائيليين / صورة: AFP
10 سبتمبر 2023

هدد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، الأحد، باغتيال قيادات إيرانية، وذلك رداً على محاولات طهران استهداف إسرائيليين، وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها برنياع، خلال افتتاح مؤتمر نظمته جامعة "رايخمان" الإسرائيلية في مدينة هرتسيليا (وسط) حول الإرهاب، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال برنياع: "حان الوقت لجباية الثمن من إيران بطريقة مختلفة، إن إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال من قِبل وكيل أو سلاح إيراني يُهرّب إلى إسرائيل سيؤدي إلى عمليات ضد إيران".

وأشار رئيس الموساد إلى أن إسرائيل أحبطت خلال عامٍ 27 محاولة لاستهداف إسرائيليين في أنحاء أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإيراني بشأن التهديدات والمزاعم الإسرائيلية.

وأضاف: "هذه العمليات ستشمل أعلى المستويات القيادية في إيران".

وتابع قائلاً: "أنا أعني ذلك، ستجري جباية هذه الأثمان في العمق الإيراني، حتى في قلب طهران".

وأضاف رئيس الموساد: "إلى أولئك الذين أرسلوا هذه الخلايا، كونوا على يقين أننا سنصل إليكم، وسيجري تحقيق العدالة ليراها الجميع".

وكانت إسرائيل أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، أن قبرص الرومية أحبطت هجوماً للحرس الثوري الإيراني خُطّط لتنفيذه ضد إسرائيليين في الجزيرة.

وأُرفق البيان الذي تضمن تصريح برنياع بقائمة تتضمن صوراً وأسماء لعدد من القادة الذين ادعت إسرائيل أنهم يقفون وراء عمليات استهداف الإسرائيليين، على رأسهم وزير الاستخبارات في الحكومة الإيرانية إسماعيل خطيب والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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