سياسة
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السفير السعودي الجديد يقدّم أوراق اعتماده لدى طهران
تسلم وزير الخارجية الإيراني، الأحد، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد، بعد سنوات من القطيعة بين البلدين.
السفير السعودي الجديد يقدّم أوراق اعتماده لدى طهران
السفير السعودي الجديد في طهران عبد الله بن سعود العنزي يسلم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. / صورة: AA
10 سبتمبر 2023

قدم السفير السعودي الجديد في طهران عبد الله بن سعود العنزي نسخة من أوراق اعتماده، الأحد، إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية (رسمية) أن سفير السعودية الجديد لدى إيران التقى عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وخلال اللقاء قدّم السفير عبد الله العنزي نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني، حسب المصدر نفسه.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول سفيرها المُعيّن لدى إيران، عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران، لمباشرة مهام عمله.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران في 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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