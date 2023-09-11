قضى سكان المدن المغربية المتضررة بفعل الزلزال المدمّر ليلة الأحد-الاثنين في العراء، وهي الليلة الثالثة على التوالي، خوفاً من انهيار بيوتهم بسبب الهزات الارتدادية.

وذكر موفد TRT عربي إلى مدينة مراكش المغربية، إحدى المدن التي شهدت أضراراً بسبب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر/ أيلول، أن مئات العائلات افترشت الأرض في الساحات والحدائق العامة، فيما تتواصل جهود الإغاثة والإنقاذ في المدينة.

وقال محمد الأمين، وهو رب أُسرة ممن اختاروا المبيت في العراء، إنه لا يزال يعيش تحت تأثير صدمة الليلة الأولى للزلزال، التي "شهدنا فيها الموت بأعيننا لولا ألطاف الله"، على حد قوله.

وأضاف لـTRT عربي: "أولادي يخافون الدخول إلى البيت (...) كنا ننوي العودة إلى المنزل هذه الليلة، لكن مع وقوع هزة ارتدادية عاودتنا المخاوف من جديد".

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، صباح الأحد، تسجيل هزة ارتدادية جديدة قوتها 4,5 درجة بمقياس ريختر.

وحسب ذات المصدر فإن الهزات الارتدادية لزلزال إقليم الحوز لم تتوقف منذ فجر السبت، وأقواها وصلت إلى 5.9 بمقياس ريختر. كما أن معظم هذه الهزات خفيفة، و95% منها تكون غير محسوسة للمواطنين.

وعلى غرار مراكش، تابع بعض أهالي مدينة أغادير المبيت في العراء، لكن أعدادهم باتت أقل مقارنة بالليلتين الماضيتين.

وصرحت لطيفة، وهي أستاذة بالجماعة القروية التامري نواحي أغادير، بأن سكان قريتها عادوا للمبيت في منازلهم أمس بعدما قضوا ليلة السبت-الأحد خارجها، مشيرة إلى أن "بعض سكان أغادير ما زالوا يبيتون في العراء".

وأضافت أن السلطات المحلية دعت الأهالي إلى عدم المكوث في بيوتهم يوم السبت، مخافة حدوث انهيارات جديدة.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات بمقياس ريختر منطقة الحوز وسط المغرب، مخلفاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح، كما تسبب بأضرار جسيمة في البيوت والبنى التحتية العمومية.

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية الأحد، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 2122 قتيلاً و2421 جريحاً على الأقل، وما زالت عمليات إنقاذ وإغاثة الناجين متواصلة.