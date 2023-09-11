سياسة
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المغرب يقبل عروض مساعدة من 4 دول.. وتركيا تتأهب لإرسال فريق طبي للمساعدة
استجابت السلطات المغربية لعروض مساعدة من قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا، فيما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه جاهزية فريق طبي للتوجه إلى المغرب على خلفية كارثة الزلزال.
المغرب يقبل عروض مساعدة من 4 دول.. وتركيا تتأهب لإرسال فريق طبي للمساعدة
استجابت السلطات المغربية لعروض الدعم التي قدمتها دول صديقة. / صورة: AA
11 سبتمبر 2023

وافق المغرب، الأحد، على عروض مساعدة أربع دول لدعم جهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وقال بيان لوزارة الداخلية: "أجرت السلطات تقييماً دقيقاً للاحتياجات، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضاف: "على أساس ذلك استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات، التي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

وأشار إلى أن فرق إنقاذ من الدول الأربع "دخلت اليوم الأحد في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية".

وأكد البيان أنه "يمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة".

وأعرب عن "ترحيب المملكة المغربية بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

تركيا تُعِدّ فريقاً طبياً

وفي السياق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأحد، جاهزية فريق طبي مكون من 40 فرداً للتوجه إلى المغرب في حال تلقي طلب مساعدة على خلفية كارثة الزلزال.

وأكد قوجه في بيان على موقع إكس: "متأهبون من أجل أشقائنا المغاربة".

وكشف أن الوزارة بدأت محادثاتها لإرسال فرق ومعدّات طبية إلى منطقة الزلزال.

ولفت إلى تجهيز وحدات استجابة الطوارئ ومولدات كهربائية ومستهلكات طبية وأدوية وأجهزة طبية.

وأضاف أن الوزارة أعدّت فريقاً طبياً مكوناً من 40 شخصاً لإرساله إلى منطقة الزلزال في حال تلقي طلب مساعدة.

والأحد، أعلن المغرب ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة إلى 2122 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

كان زلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر مركزه منطقة الحوز (وسط) ضرب، الجمعة، عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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