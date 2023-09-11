سياسة
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اشتباكات عين الحلوة.. 5 قتلى وإصابات.. ولبنان يحذّر من المسّ بعناصر الجيش
أدّت الاشتباكات المسلحة التي يشهدها مخيم عين الحلوة للاجئين في مدينة صيدا جنوب لبنان إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 52 شخصاً، فيما حذّر الجيش اللبناني من التعرض لعناصره ومراكزه.
اشتباكات عين الحلوة.. 5 قتلى وإصابات.. ولبنان يحذّر من المسّ بعناصر الجيش
جانب من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة. / صورة: AA
11 سبتمبر 2023

ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة الدائرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 5 قتلى و52 جريحاً، مع استمرار القتال ما بين عناصر حركة فتح ومجموعات إسلامية في المخيم.

وأفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية بأن مواجهات عنيفة تدور في أحياء الرأس الأحمر والطيري والتعمير والطوارئ على إثر هجوم شنته فتح باتجاه معاقل المجموعات الإسلامية.

واستُخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف في الاشتباكات الدائرة، ما أضرّ بالمناطق المحيطة بالمخيم في مدينة صيدا جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة.

وذكر مدير مستشفى الهمشري في صيدا رياض أبو العينين في حديث مع الوكالة أن حصيلة ضحايا الاشتباكات ارتقعت من 35 جريحاً إلى 5 قتلى و52 جريحاً.

بدوره أعلن الجيش اللبناني في بيان إصابة 5 من عناصره، أحدهم في حالة حرجة جرّاء سقوط 3 قذائف على مركز تابع لوحداته المنتشرة في محيط المخيم.

وجدّد الجيش في بيانه تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم "من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر"، مؤكداً أنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة"، حسب البيان.

وسبق أن أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد فيه ضرورة وأولوية وقف إطلاق النار في المخيم.

ومساء الخميس تجددت الاشتباكات في المخيم بين عناصر حركة فتح وفصائل إسلامية في المخيم، وعلى إثر اشتداد المعارك سُجّلت حركة نزوح كثيفة للمدنيين إلى خارج المخيم هرباً من الاشتباكات.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي اشتدّت الاشتباكات بعد مقتل القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 14 شخصاً ودمار كبير حل بالمخيم.

وفي السياق ذاته أعلن محافظ منطقة الجنوب منصور ضو في بيانٍ إقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا بسبب المستجدات الأمنية حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين.

ويُعَدّ مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11مخيما آخر، إذ يقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، فيما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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