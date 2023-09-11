سياسة
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بتهم الاعتداء الجنسي.. الفاتيكان يأمر بفتح تحقيق مع أساقفة كاثوليك كبار
قرر الفاتيكان فتح تحقيق مع رجال دين كاثوليك كبار، متهمين بارتكاب اعتداءات جنسية، فيما كشف كاهن سويسري أن أسقفاً وثلاثة قساوسة متهمون بالتحرش الجنسي بمراهقين.
بتهم الاعتداء الجنسي.. الفاتيكان يأمر بفتح تحقيق مع أساقفة كاثوليك كبار
البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان 6 سبتمبر 2023 / صورة: Reuters
11 سبتمبر 2023

أمر الفاتيكان بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك كبار، في سويسرا، يتعلق بالاعتداء الجنسي، حسبما قال مؤتمر الأساقفة السويسريين، الأحد.

وأكد مؤتمر الأساقفة، في بيان، أن هناك مزاعم ضد الكثير من الأساقفة العاملين والمتقاعدين بالإضافة إلى رجال دين آخرين بسبب تعاملهم مع قضايا الانتهاكات.

وذكر البيان: "هناك اتهامات لبعضهم بارتكاب اعتداءات جنسية في الماضي".

ووفقاً لمؤتمر الأساقفة، تلقى الفاتيكان رسالة تتضمن هذه الادعاءات في مايو/أيار، وعيَّن بعدها الأسقف السويسري جوزيف بونمين لرئاسة تحقيق أولي في يونيو/حزيران.

وكشف الأب نيكولا بيتيشر، وهو كاهن في كنيسة برودر كلاوس في العاصمة السويسرية برن، عن أنه كتب الرسالة التي ظهرت إلى النور لأول مرة في وقت سابق، الأحد.

وتتهم الرسالة، ستة أساقفة بالتستر على حالات إساءة المعاملة، وأسقفاً وثلاثة قساوسة بالتحرش الجنسي بمراهقين.

وأشار بيتيشر إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أنها تقوم بجهود مهمة لتعزيز القانون الكنسي بشأن حالات الاعتداء الجنسي والتحرش في السنوات الأخيرة، لكنّ الأخطاء لا تزال مستمرة.

وأوضح بيتيشر: "قبل عشرين عاماً، لم يكن لدينا أساس قانوني كافٍ، وبالتالي ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

وأضاف: "الآن، أرى أننا واصلنا ارتكاب الأخطاء لمدة 10 سنوات، واليوم هناك نوع من الإرادة لإخفاء أشياء معينة".

وتابع بيتيشر: "هذا الأمر يشوّه سمعة الكنيسة تماماً. وهذا ما يزعجني، لأنه في جوهر الأمر، يقول لنا الناس: لا نريد أن نأتي بعد الآن، سنترك الكنيسة. وهذا، بالنسبة لي، غير مقبول".

تأتي الاتهامات الجديدة قبل أيام قليلة من تقديم تقرير حول الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية في سويسرا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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