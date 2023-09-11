سياسة
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أنقرة والرياض تبحثان سبل التعاون في تطبيقات المدن الذكية
بحث وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، سُبل التعاون في مجال تطبيقات المدن الذكية. وقال خلال مشاركته في قمة مدن المستقبل بالرياض، إن العالم على عتبة تحول جديد.
أنقرة والرياض تبحثان سبل التعاون في تطبيقات المدن الذكية
تركيا والسعودية تبحثان التعاون في تطبيقات المدن الذكية / صورة: AA
11 سبتمبر 2023

التقى وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي محمد أوزهسكي، الأحد، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في العاصمة السعودية الرياض، وبحثا التعاون في مجال تطبيقات المدن الذكية.

وحضر أوزهسكي، قمة مدن المستقبل، المُنعقدة في الرياض، وشارك في المعرض العقاري العالمي "سيتي سكيب"، بدعوة من الحقيل، حسب بيان صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية.

وتجول أوزهسكي في المعرض، زار خلالها أجنحة الشركات التركية المشاركة.

وعقد أوزهسكي اجتماعاً ثنائياً مع الوزير السعودي، وعلى مستوى الوفود.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية إنتاج المساكن الحديثة والآمنة والمتينة، وعلى مفهوم المدن الذكية التي تنفذها تركيا وفق نهج حضري يركز على الإنسان.

وفي تدوينة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال أوزهسكي: "حددنا مع السيد الوزير مجالات التعاون بيننا، لا سيما تطبيقات المدن الذكية".

وكشف عن استعداد بلاده مشاركة معارفها وخبراتها فيما يتعلق بالتخطيط الحضري مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة.

أوزهسكي: العالم على عتبة تحول جديد

وخلال مشاركته في قمة مدن المستقبل، قال أوزهسكي، إن العالم على عتبة تحول جديد يتمثل بالمدن الذكية.

وأوضح أن العالم دخل حقبة جديدة من الرقمنة، وأن تركيا تواصل التقدم بقوة لتحقيق أهدافها في تطوير التكنولوجية الوطنية وعملية الرقمنة والتنمية الخضراء.

وأكد أن "القرن الحادي والعشرين هو عصر المعلومات ويجب التحرك وفقا لهذا المبدأ خلال تطوير المدن".

وتابع: "نحن اليوم على أعتاب تحول جديد اسمه المدن الذكية، في تركيا نواصل العمل بكل تصميم في هذا الاتجاه، ونرى أن مفهوم المدينة الذكية كأداة شمولية وفعالة تخدم الأهداف العامة المتمثلة في حل المشكلات وتحسين جودة الحياة في المدن".

وكشف أوزهسكي عن أنهم يواصلون بسرعة عملية التحول الرقمي بما يتماشى مع صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2053 وأهداف ثورة التنمية الخضراء.

ويُطلق مصطلح المدن الذكية على مجموعة الأنظمة التي تحكم مختلف مناحي الحياة في المدينة وتنظمها، على غرار حركة المرور والمواصلات والتجارة وتوزيع المياه وغيرها، التي يجري تسييرها عبر أنظمة عن بُعد أساسها الإنترنت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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