أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأحد، عن تحقيق مكاسب أوكرانية في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك شرق البلاد، التي أصبحت محور تمركز للحرب المستمرة منذ 18 شهراً.

وفي حديث مع التليفزيون الأوكراني، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، فيتالي باراباش، إن القوات الأوكرانية قرب مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد وتقدمت وسيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوبي المدينة.

وأضاف "في رأيي هذا أمر مهم جداً (...) لكي أكون صريحاً، العدو أغفل هذا الاتجاه الجنوبي قليلاً"، واصفاً التقدم بأنه "عملية هجوم خاطف" وأن القتال يدور في المكان.

بينما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحقيق نجاحات قرب باخموت، التي كانت مسرحاً لمعارك شرسة استمرت قرابة عام قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية في مايو/أيار.

وقالت هيئة الأركان العامة في تقريرها مساء اليوم إن "نجاحاً جزئياً نتيجة للعمليات الهجومية" تم إحرازه بالقرب من كليشتشييفكا، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوبي باخموت تعتبر ضرورية لاستعادة المدينة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تيليغرام، أن أنظمة دفاعها الجوي دمّرت مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا في بيان على تطبيق تيليجرام إنه لم تقع إصابات وإن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكوفليفسكي.

وفي الآونة الأخيرة، استعادت أوكرانيا عدداً من القرى والتجمعات السكنية في هجومها المستمرّ منذ ثلاثة أشهُر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الممتدة على مساحات شاسعة عاقت تقدُّم جنودها.

وواصلت روسيا شنّ ضربات جوية على أهداف أوكرانية شملت البنية التحتية للمواني، وأعلنت عن هجمات بطائرات مسيّرة على أراضيها.