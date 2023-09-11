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الضفة الغربية.. انسحاب قوات جيش الاحتلال من مخيم عقبة جبر بعد اقتحامه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر شرق الضفة الغربية، صباح الاثنين، واعتقلت فلسطينياً وأصابت طفلين. فيما اعتقل جيش الاحتلال 22 شخصاً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الضفة الغربية.. انسحاب قوات جيش الاحتلال من مخيم عقبة جبر بعد اقتحامه
اقتحمت قوات الاحتلال مخيّم عقبة جبر  وسط مواجهات مع عشرات المواطنين/ صورة أرشيفية: وسائل التواصل
11 سبتمبر 2023

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، الاثنين، بعد مواجهات اندلعت مع سكان المخيم واعتقال فلسطيني وإصابة طفلين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، بأن طفلين أُصيبا بالرصاص الحي في الساق، في أثناء توجههما إلى المدرسة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وقال شهود عيان، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا وسط مواجهات مع عشرات المواطنين.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، 22 مواطناً من الضفة وقطاع غزة.

وعلى مدار الشهور الماضية تكررت عمليات جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر الذي يشهد تصاعداً في النشاط المقاوم، وتشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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