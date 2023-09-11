انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، الاثنين، بعد مواجهات اندلعت مع سكان المخيم واعتقال فلسطيني وإصابة طفلين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، بأن طفلين أُصيبا بالرصاص الحي في الساق، في أثناء توجههما إلى المدرسة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وقال شهود عيان، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا وسط مواجهات مع عشرات المواطنين.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، 22 مواطناً من الضفة وقطاع غزة.

وعلى مدار الشهور الماضية تكررت عمليات جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر الذي يشهد تصاعداً في النشاط المقاوم، وتشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​