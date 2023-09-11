سياسة
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لولا دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم اعتقال بوتين إذا حضر قمة العشرين بالبرازيل
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه لا يعرف ما إذا كان النظام القضائي في البرازيل سيحتجز الرئيس الروسي، معللاً بأن القرار بيد القضاء وليس الحكومة. وفي وقت سابق، قال لولا: "إذا جاء (بوتين) إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله".
لولا دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم اعتقال بوتين إذا حضر قمة العشرين بالبرازيل
تراجع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الإثنين، عن ضمان عدم توقيف بوتين في حال حضر قمة مجموعة العشرين بالبرازيل. / صورة: AFP
11 سبتمبر 2023

تراجع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، عن ضمان عدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حال حضر قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها ريو دي جانيرو العام المقبل، مؤكداً أن القرار في ذلك يعود للقضاء.

وكان لولا دا سيلفا قد قال خلال مقابلة بثَّتها مساء السبت، قناة "فيرستبوست Firstpost" التلفزيونية الهندية، إن بوتين سيُدعى الى القمة في البرازيل، مضيفاً: "إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله"، إلا أنه تراجع عن هذه القطعية، الاثنين.

وقال للصحفيين: "لا أعرف إذا كان النظام القضائي في البرازيل سيحتجزه. القرار يعود إلى القضاء لا إلى الحكومة".

وغاب بوتين عن القمة التي عُقدت في أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، ما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال للقبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بترحيل أطفال أوكرانيين خلال النزاع.

ورغم أن البرازيل من الدول الموقِّعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، أثار لولا دا سيلفا الاستغراب حين أكّد أنه لن يجري توقيف بوتين إذا حضر قمة 2024 في ريو دي جانيرو.

وفي مارس/آذار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، متهمةً إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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