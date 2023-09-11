تراجع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، عن ضمان عدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حال حضر قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها ريو دي جانيرو العام المقبل، مؤكداً أن القرار في ذلك يعود للقضاء.

وكان لولا دا سيلفا قد قال خلال مقابلة بثَّتها مساء السبت، قناة "فيرستبوست Firstpost" التلفزيونية الهندية، إن بوتين سيُدعى الى القمة في البرازيل، مضيفاً: "إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله"، إلا أنه تراجع عن هذه القطعية، الاثنين.

وقال للصحفيين: "لا أعرف إذا كان النظام القضائي في البرازيل سيحتجزه. القرار يعود إلى القضاء لا إلى الحكومة".

وغاب بوتين عن القمة التي عُقدت في أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، ما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال للقبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بترحيل أطفال أوكرانيين خلال النزاع.

ورغم أن البرازيل من الدول الموقِّعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، أثار لولا دا سيلفا الاستغراب حين أكّد أنه لن يجري توقيف بوتين إذا حضر قمة 2024 في ريو دي جانيرو.

وفي مارس/آذار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، متهمةً إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسراً.