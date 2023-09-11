أكدت تايوان، الاثنين، أنها رصدت حاملة طائرات صينية و39 مقاتلة على مقربة منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تأكيد بكين تأهب قواتها مع عبور سفينتين حربيتين أمريكية وكندية مضيق تايوان.

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية عن رصدها بين الأحد وصباح الاثنين، 26 طائرة و13 سفينة حربية كانت تنشط في محيط الجزيرة، ورصد 13 طائرة إضافية في الساعات الأولى ليوم الاثنين.

ولفتت إلى أنها رصدت كذلك حاملة الطائرات "شاندونغ" على مسافة 60 ميلاً بحرياً جنوب شرق الأطراف الجنوبية للجزيرة، وهي تبحر شرقاً وتتجه نحو غرب المحيط الهادئ لمهام تدريبية.

وأعلنت الصين، السبت، أن قواتها في حالة "تأهب عالية" مع عبور سفينتين أميركية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن عبور السفينتين "يُظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائنا بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة" أمام الملاحة.

وفي الأشهر الماضية، زادت الصين من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصاً من خلال المناورات والطلعات الجوية.

وتُعلن بكين، دوماً، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها، وبالقوة إن لزم الأمر.

على الجانب الآخر، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة أيضاً، من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.