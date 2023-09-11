قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا هي الخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين.

وقال أردوغان: "لن يكون هناك ممر من دون تركيا، والخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب هو الخط العابر من تركيا".

وأضاف أنه سيتحدد السعر العالمي للغاز الطبيعي في تركيا، خلال الفترة المقبلة، من خلال الخطوات الملموسة التي ستُتخذ في إنشاء قاعدة الغاز الطبيعي.

اتفاقية الحبوب

في سياق آخر، أكد الرئيس التركي أنه بحث خلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مضاعفة حجم الحبوب المصدَّرة إلى الدول الإفريقية الفقيرة.

وقال أردوغان إن لقائه الأخير مع بوتين تناول قضية إرسال الحبوب إلى الدول الإفريقية الفقيرة، وأشار إلى أن محادثته مع وزير الخارجية الروسي تناولت هذه القضية، مضيفاً أن تركيا وقطر وروسيا تخطط لتوريد مليون طن من الحبوب إلى هذه الدول.

وأكد أنه "سيتواصل هاتفياً مع الرئيس بوتين وسيبحث معه زيادة كمية الحبوب المصدَّرة للدول الإفريقية الفقيرة".

الدبلوماسية التركية

وأوضح الرئيس التركي أنه من المفيد لـ"بلادنا ومنطقتنا والعالم أن يتضمن البيان الختامي للقمة إشارة إلى جهود تركيا في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وإدانة تدنيس الكتب المقدسة، ولفت الانتباه إلى أهمية مشاريع صفر النفايات، بالإضافة إلى اتخاذ موقف واضح من إدانة الإرهاب".

وأشار إلى استمرار تركيا في تأدية دورها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي.

وتوجه الرئيس التركي بالشكر إلى الهند على استضافتها فعاليات القمة، معبّراً عن أمله أن تسفر المحادثات التي أجراها خلال اليومين الماضيين عن نتائج إيجابية، متمنياً النجاح للبرازيل في رئاستها الدورة المقبلة لقمة العشرين.

وأوضح: "الدول والمنظمات الدولية تقدِّر الدبلوماسية التركية التي تضع الإنسان أولوية عليا، كما تحظى جهودنا من أجل السلام، ودورنا النشط في القضايا الدولية بالتقدير ذاته، وهذا الأمر ظهر أيضاً في مجموعة العشرين، حيث جرى تقدير الجهود التي بذلتها تركيا في اتفاقية البحر الأسود لنقل الحبوب".

وشدد أردوغان على أن الشعوب الغربية "يجب أن تعلم أن تركيا هي الوحيدة التي تحاول منع حدوث أزمة غذاء عالمي لسعيها بجد لإعادة فتح ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود".

العلاقات مع مصر

وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، أشار أردوغان إلى أن "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تُمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في الكثير من المشكلات الإقليمية خصوصاً في الملف السوري".

وأضاف أن تركيا ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر، وتنشيط مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة العشرين في الهند، حيث التقى عدداً من زعماء العالم، كما سبق أن التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتناول لقاؤهما عودة العمل باتفاقية البحر الأسود لنقل الحبوب، التي سبق أن انسحبت منها روسيا.