تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي معتصم أق يورك، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وحسب مصادر أمنية، فإن الاستخبارات التركية نفّذت عملية لتحييد الإرهابي معتصم أق يورك الملقب بـ"سرحات سرهيلدان".

وأضافت المصادر أن الإرهابي التحق بصفوف التنظيم عام 2015، وتلقى تدريبات عسكرية منذ ذلك الحين.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.