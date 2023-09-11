سياسة
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تركيا تحيّد مسؤولاً من PKK الإرهابي شمالي سوريا
حيّدت الاستخبارات التركية قيادياً بارزاً مسؤولاً عن التدريب العسكري في تنظيم YPG/PKK الإرهابي، شمال شرقي سورياً.
تركيا تحيّد مسؤولاً من PKK الإرهابي شمالي سوريا
الإرهابي معتصم أق يورك هو المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي بمدينة عامودا / صورة: AA
11 سبتمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي معتصم أق يورك، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وحسب مصادر أمنية، فإن الاستخبارات التركية نفّذت عملية لتحييد الإرهابي معتصم أق يورك الملقب بـ"سرحات سرهيلدان".

وأضافت المصادر أن الإرهابي التحق بصفوف التنظيم عام 2015، وتلقى تدريبات عسكرية منذ ذلك الحين.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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