كشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية استخدام مجموعات مسلحة أرمينية غير شرعية كلاباً مفخخة لاستهداف القوات الأذربيجانية.

وقالت الوزارة في بيان: "يوم 11 سبتمبر/أيلول، في نحو الساعة 8:30 صباحاً، حاولت قوات أرمينية مسلحة غير شرعية في أراضي أذربيجان (مكان تمركز قوات حفظ السلام الروسية مؤقتاً) استخدام كلب كانتحاري لارتكاب عمل إرهابي ضد جنود الجيش الأذربيجاني في منطقة خوجاوند".

وأوضحت الوزارة أن المجموعات المسلحة ربطت متفجرات، يجري التحكم فيها من بُعد، بالكلب وأجبرته على التحرك في اتجاه مواقع الجيش الأذربيجاني.

وقالت الوزارة إنه "أُفشلت بفضل يقظة الجيش الأذربيجاني محاولة المسلحين الأرمينيين لاستهداف الجيش، وزيادة حجم الاستفزاز وإلحاق المزيد من الضرر بالأفراد العسكريين".

وأدانت الوزارة بشدة هذا الاستفزاز واعتبرته عملاً يتناقض مع البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة.

وأضافت بأن: "استخدام الحيوانات بغرض التفجير الانتحاري يعد عملاً غير أخلاقي، ونعتبره عملاً إرهابياً".

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.