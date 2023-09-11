سياسة
2 دقيقة قراءة
أذربيجان: القوات الأرمينية غير الشرعية تستخدم كلاباً مفخخة لاستهداف قواتنا
أدانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، استخدام مجموعات مسلحة أرمينية غير شرعية، كلاباً مفخخة لإلحاق الضرر بعناصر الجيش الأذربيجاني. واعتبرت بأنه عمل غير أخلاقي وإرهابي يتعارض مع البروتوكولات الدولية.
أذربيجان: القوات الأرمينية غير الشرعية تستخدم كلاباً مفخخة لاستهداف قواتنا
وزارة الدفاع الأذربيجانية تكشف استخدام قوات أرمينية غير شرعية "كلاباً مفخخة" لاستهداف قواتها / Others
11 سبتمبر 2023

كشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية استخدام مجموعات مسلحة أرمينية غير شرعية كلاباً مفخخة لاستهداف القوات الأذربيجانية.

وقالت الوزارة في بيان: "يوم 11 سبتمبر/أيلول، في نحو الساعة 8:30 صباحاً، حاولت قوات أرمينية مسلحة غير شرعية في أراضي أذربيجان (مكان تمركز قوات حفظ السلام الروسية مؤقتاً) استخدام كلب كانتحاري لارتكاب عمل إرهابي ضد جنود الجيش الأذربيجاني في منطقة خوجاوند".

وأوضحت الوزارة أن المجموعات المسلحة ربطت متفجرات، يجري التحكم فيها من بُعد، بالكلب وأجبرته على التحرك في اتجاه مواقع الجيش الأذربيجاني.

وقالت الوزارة إنه "أُفشلت بفضل يقظة الجيش الأذربيجاني محاولة المسلحين الأرمينيين لاستهداف الجيش، وزيادة حجم الاستفزاز وإلحاق المزيد من الضرر بالأفراد العسكريين".

وأدانت الوزارة بشدة هذا الاستفزاز واعتبرته عملاً يتناقض مع البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة.

وأضافت بأن: "استخدام الحيوانات بغرض التفجير الانتحاري يعد عملاً غير أخلاقي، ونعتبره عملاً إرهابياً".

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us