بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول ناشينيان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا أن إحلال سلام واستقرار دائم في المنطقة سيسهم في تنمية وازدهار بلدانها كافة، وأنهم سيواصلون الجهود الدبلوماسية بهذا الاتجاه.​​​​​​​

وكان الرئيس التركي قد شدَّد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، على أن إجراء النظام المدعوم أرمينياً انتخابات مزعومة في مناطق بقره باغ "خطوة غير صائبة ولا يمكن قبولها، وخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي أيضاً لا تتقبّل هذا الأمر".

وأكد أنه سيدعو خلال اتصاله برئيس الوزراء الأرميني "للحفاظ على الهدوء في المنطقة".

وأجرى النظام المدعوم من أرمينيا، السبت، انتخابات رئاسية في إقليم قره باغ، واجهت رفضاً وتنديداً دولياً.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً جزءاً من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​