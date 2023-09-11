أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، باستئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "محادثات غير مباشرة" مع القيادي في المعارضة وزير الدفاع السابق بيني غانتس حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عشية جلسة للمحكمة العليا للنظر في طعون المعارضة ومؤسسات حقوقية ضد قانون "تقليص حجة المعقولية" الذي أقره الكنيست (البرلمان) يوليو/تموز الماضي ويحدّ من صلاحيات المحكمة ذاتها بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة.

وذكرت الصحيفة: "بحسب ما ورد يجري نتنياهو وغانتس محادثات غير مباشرة بوساطة طاقم الرئيس إسحاق هرتسوغ".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الأخيرة عن محادثات بين نتنياهو وغانتس للتوصل الى تسوية لتجميد قوانين "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها الحكومة لمدة 18 شهراً، ولكن ما لبث أن أعلن عن فشلها.

وفي السياق ذاته، قال مكتب نتنياهو، الاثنين، إن "رئيس الوزراء يعمل على استنفاد كل الإمكانيات للتوصل إلى إجماع وطني يحقق التوازن بين السلطات الثلاث".

وأضاف المكتب في بيان: "وإذا حدث التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فلن يمنع أحد تنفيذه"، من دون مزيد من التفاصيل.

وجاء بيان مكتب نتنياهو بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اعتبر فيها أن المفاوضات حول التعديلات القضائية "استسلام".

وقال بن غفير في بيان: "أنا مع المفاوضات ولكن ضد الاستسلام. الإصلاح مهم لدولة إسرائيل، فهو سيحقق التوازن بين السلطات الثلاث: السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

واعتبر بن غفير أن "التسوية في مقر الرئيس تعني إذلال أكثر من نصف الوطن" و"انتهاكاً للقيم اليمينية" على حد وصفه.

وأشار إلى أن حزبه "لن يستسلم" للتسوية، مضيفاً: "أدعو أصدقائي، رؤساء الائتلاف، إلى إسماع صوتكم، فلنقف ضد التسوية والاستسلام".

وفي وقت سابق، الاثنين، قال زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس: "في الأيام القليلة الماضية، قدم رئيس الدولة (إسحاق هرتسوغ) الخطوط العريضة التي رأيتها كأساس للتقدم نحو اتفاقات واسعة النطاق".

وذكر في مؤتمر ينظم في جامعة رايخمان في هرتسليا (وسط إسرائيل): "استعدادي لا يزال موجوداً حتى اليوم، وعلى نتنياهو أن يثبت جدية نياته، والقدرة على الوقوف وراء مقترحاته، أو غيرها من المقترحات التي يقبلها. لا يهمني ما دافع نتنياهو".

وقانون "تقليص حجة المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

وللأسبوع الـ36 تتواصل التظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.