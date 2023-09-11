سياسة
2 دقيقة قراءة
تراجع الاقتصاد الألماني يخفّض من توقعات نمو منطقة اليورو
يواصل الاقتصاد الأوروبي نموه ولكن بنسق أقل نتيجة التضخم المرتفع. وخفّضت المفوضية الأوروبية على ضوء ذلك، توقعاتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العامين الحالي والقادم إلى 0.8%.
تراجع الاقتصاد الألماني يخفّض من توقعات نمو منطقة اليورو
المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو في 2023 / Others
11 سبتمبر 2023

خفضت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، وسط توقعات بانزلاق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا إلى الركود.

وذكرت المفوضية في بيان اليوم، أن تقديراتها لنمو اقتصادات العملة الموحدة، تبلغ 0.8% خلال العام الجاري، نزولاً من تقديرات صدرت في مايو/أيار الماضي عند 1.1%.

وقالت المفوضية إن تقديراتها لنمو المنطقة في 2024 تبلغ 1.3%، نزولاً من تقديرات مايو/أيار البالغة 1.6%.

وفسرت هذا الهبوط في النمو بتضرر الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري، وسط ضعف الطلب، وتراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ نمو صادراتها.

وتوقّعت المفوضية بأن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% عام 2023، مقارنة بتوقع سابق بنمو نسبته 0.2%.

وزادت: "بالنسبة إلى ألمانيا، يظهر أمامنا أن الاقتصاد هناك تأثر سلباً بأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.. إذ ارتفعت أسعار الطاقة بحدة".

وفي يوليو/تموز الماضي، أورد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الألماني، قد يسجل انكماشاً خلال العام الجاري.

كما جرت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو، إذ يتوقع بأن تبقى أعلى بكثير من الهدف عند 5.6% عام 2023، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة التي تحدّثت عن 5.8%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us