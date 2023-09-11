خفضت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، وسط توقعات بانزلاق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا إلى الركود.

وذكرت المفوضية في بيان اليوم، أن تقديراتها لنمو اقتصادات العملة الموحدة، تبلغ 0.8% خلال العام الجاري، نزولاً من تقديرات صدرت في مايو/أيار الماضي عند 1.1%.

وقالت المفوضية إن تقديراتها لنمو المنطقة في 2024 تبلغ 1.3%، نزولاً من تقديرات مايو/أيار البالغة 1.6%.

وفسرت هذا الهبوط في النمو بتضرر الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري، وسط ضعف الطلب، وتراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ نمو صادراتها.

وتوقّعت المفوضية بأن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% عام 2023، مقارنة بتوقع سابق بنمو نسبته 0.2%.

وزادت: "بالنسبة إلى ألمانيا، يظهر أمامنا أن الاقتصاد هناك تأثر سلباً بأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.. إذ ارتفعت أسعار الطاقة بحدة".

وفي يوليو/تموز الماضي، أورد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الألماني، قد يسجل انكماشاً خلال العام الجاري.

كما جرت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو، إذ يتوقع بأن تبقى أعلى بكثير من الهدف عند 5.6% عام 2023، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة التي تحدّثت عن 5.8%.