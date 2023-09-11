قدّمت تركيا، الاثنين، تعازيها لليبيا في ضحايا الإعصار الذي ضرب سواحلها الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن حزنها الشديد بسبب فقدان العديد من الليبيين حياتهم جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد منذ أمس وبخاصة السواحل الشرقية.

وقالت: "نعزي ليبيا وشعبها الشقيق والصديق، وندعو الله بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت أن تركيا مستعدة لتقديم أشكال الدعم كافة لليبيا الشقيقة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية "مثل العادة".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وارتفعت، الاثنين، حصيلة قتلى الإعصار إلى 150، وسط تسجيل عشرات المفقودين، في حصيلة أولية "قابلة للزيادة"، وفق عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الليبي الموجودة بالشرق الليبي.