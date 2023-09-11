سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تعزّي ليبيا في ضحايا إعصار "دانيال" وتعلن استعدادها لتقديم الدعم
أعربت وزارة الخارجية التركية عن حزنها الشديد بسبب فقدان العديد من الليبيين حياتهم جراء إعصار دانيال الذي يضرب البلاد منذ أمس وبخاصة السواحل الشرقية. وأكدت أن تركيا مستعدة لتقديم أشكال الدعم كافة لليبيا في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
تركيا تعزّي ليبيا في ضحايا إعصار "دانيال" وتعلن استعدادها لتقديم الدعم
الخارجية التركية: تركيا مستعدة كعادتها لتقديم أنواع الدعم كافة في مواجهة الكارثة الطبيعية / صورة: AA
11 سبتمبر 2023

قدّمت تركيا، الاثنين، تعازيها لليبيا في ضحايا الإعصار الذي ضرب سواحلها الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن حزنها الشديد بسبب فقدان العديد من الليبيين حياتهم جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد منذ أمس وبخاصة السواحل الشرقية.

وقالت: "نعزي ليبيا وشعبها الشقيق والصديق، وندعو الله بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت أن تركيا مستعدة لتقديم أشكال الدعم كافة لليبيا الشقيقة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية "مثل العادة".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وارتفعت، الاثنين، حصيلة قتلى الإعصار إلى 150، وسط تسجيل عشرات المفقودين، في حصيلة أولية "قابلة للزيادة"، وفق عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الليبي الموجودة بالشرق الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us