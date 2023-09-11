أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، التوصل إلى اتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد و"متابعة تسليم المطلوبين" على خلفية أحداث العنف الأخيرة في المخيم.

جاء ذلك في بيان للأمن العام اللبناني عقب انتهاء اجتماع في بيروت، مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك (جميع الفصائل) في لبنان، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني باسل الحسن.

ومنذ الخميس، تجددت الاشتباكات بين عناصر من "فتح" وفصائل إسلامية في مخيم عين الحلوة وأدت لمقتل 6 أشخاص وجرح العشرات، بعد هدوء دام أكثر من شهر، إذ اندلعت آنذاك في يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً.

وذكر بيان الأمن اللبناني أنه "اتُّفق خلال الاجتماع على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء (قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف) العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود (ينتمي إلى تجمع الشباب المسلم) للسلطات اللبنانية وفق آلية اتُّفق عليها"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، كشف مصدر فلسطيني مسؤول لوكالة الأناضول، أن الاجتماع الذي جرى مع الأمن العام اللبناني "أكد تثبيت وقف إطلاق النار منذ السابعة مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وتكليف القوة الفلسطينية المشتركة لاستدعاء المتهمين (ثمانية) لتسليمهم للقضاء اللبناني".

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "الاتفاق جيد إذا طبق، ولكن من لم يسلم نفسه بحسب أول اتفاق فلن يسلم نفسه وفق الاتفاق الذي تم اليوم، وخاصة أن واحداً منهم يدعى عز الدين أبو داود ضبايا قتل خلال الاشتباكات اليوم".

واستبعد المصدر المسؤول أن "يسلم السبعة الباقون أنفسهم، لذلك لن يكون من السهل توقف الاشتباكات" على حد قوله.

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ منطقة الجنوب منصور ضو، في بيان الاثنين، "إقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا بسبب المستجدات الأمنية حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين".

ويُعدّ مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيماً آخرَ، إذ يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.