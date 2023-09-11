سياسة
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"آفاد" تستعد لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة ليبيا بعد الإعصار
تستعد إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لإرسال مساعدات إنسانية استجابةً لنداء إغاثة ليبيا، بعد الإعصار المدمّر الذي ضرب مدنها الشرقية.
"آفاد" تستعد لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة ليبيا بعد الإعصار
الإعصار "دانيال" يضرب مدناً شرق ليبيا / صورة: AFP
11 سبتمبر 2023

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الاثنين، تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها إلى ليبيا على خلفية إعصار ضرب مدنها الشرقية.

وذكرت "آفاد" في منشور على منصة "إكس"، أن مدناً ليبية شهدت فيضانات جراء هطل أمطار غزيرة.

وأوضحت أنه استجابةً لنداء استغاثة دولية أطلقتها الحكومة الليبية، تستعد "آفاد" لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا.

وأضافت أن المساعدات تشمل فريق نجدة من 150 عنصراً وخيماً ومستلزماتها وسيارتي إنقاذ و4 قوارب ومولد كهرباء ومستلزمات أخرى.

وأعربت "آفاد" عن تعازيها الحارة للشعب الليبي الصديق والشقيق، راجية الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، إضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.

وخلّف الإعصار أكثر من ألفي قتيل وفق آخر حصيلة رسمية، الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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