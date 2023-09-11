أعلنت الخارجية التركية، الثلاثاء، إرسال طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية، إضافة فرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا لمساعداتها في مواجهة كارثة الإعصار التي حلّت بالبلاد.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على منصة "إكس" إنه "نظراً للإعصار الذي حدث، فإننا نواصل جهودنا لتقديم الدعم والعون لليبيا الشقيقة بالتنسيق مع مؤسساتنا المعنية".

وأوضحت الخارجية أنها تركيا سترسل "ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية وفرق البحث والإنقاذ إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارتنا".

وأكد البيان أن تركيا تقف، كعادتها، إلى جانب ليبيا الصديقة والشقيقة في هذا اليوم العصيب، وهي على استعداد لتقديم أنواع الدعم كافة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى ليبيا إثر تضررها من كارثة السيول.

وقال الوزير عبر حسابه في موقع "إكس"، الاثنين: "نرسل فريقاً ومعدات إلى منطقة السيول التي أثرت في آلاف الأشخاص بليبيا".

وأكد قوجة استكمال تجهيز المواد الطبية والأجهزة والأدوية، مضيفاً: "ينطلق فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي وطني مكون من 11 فرداً الليلة، وننقل للشعب الليبي تمنياتنا لهم بالسلامة".

كما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها إلى ليبيا، "تشمل فريق نجدة من 150 عنصراً وخيماً ومستلزماتها وسيارتي إنقاذ و4 قوارب ومولد كهرباء ومستلزمات أخرى".

والاثنين، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ (تابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس) تسجيله رسمياً 47 قتيلاً وأكثر من 18 مفقوداً، في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، في تصريحات صحفية إن عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.