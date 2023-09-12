أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، تجاوز حصيلة ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي اجتاح مدن شرقي البلاد، 3 آلاف قتيل.

وقال عبد الجليل إن "عدد ضحايا إعصار دانيال يتجاوز 3 آلاف وفاة، جلهم في درنة".

وأضاف أن المفقودين جراء الفيضانات تقدر أعدادهم بـ"الآلاف".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول باتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمرين قوله: "يوجد نحو 10 آلاف مفقود جراء السيول".

كان الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وأكد المصدر أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرقيّ ليبيا"، مؤكداً أن الوفيات "بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية".

وكشف أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حالياً عمليات إنقاذهم بلغ 7 آلاف عائلة"، إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يُحدَّدوا بعد لكون كثيرين لم يُبلَغ عن فقدانهم، بخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

ولفت إلى أن "شهداء من متطوعي الهلال الأحمر قضوا في أثناء محاولتهم إنقاذ العائلات العالقة، وهم 4 أشخاص، ومتطوع آخر مفقود منذ أمس ولم يؤكَّد مصيره حتى الآن".

تركيا تعزي شعب ليبيا

في السياق نفسه أعرب مسؤولون ومؤسسات من تركيا الاثنين، عن تضامنهم مع الشعب الليبي وتعازيهم الحارة في ضحايا الإعصار والفيضانات شرقي البلاد.

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الاثنين، في تعازيه إلى الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات: "تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق دائماً".

وتَرحَّم رئيس البرلمان التركي عبر منشور في وسائل التواصل لاجتماعي، على أرواح ضحايا الفيضانات، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقدّم جودت يلماز نائب الرئيس التركي تعازيه للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات. وقال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تركيا إلى جانب الشعب الليبي، وأرجو تضميد الجراح في أقصر وقت".

كما أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش عن أسفه الكبير جراء سقوط ضحايا في الفيضانات.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أتقدم بالتعازي إلى شعب ليبيا الصديق والشقيق الذي تضرر من الفيضانات، راجياً الرحمة من الله لمن فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين".

أما وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه فأعلن إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى ليبيا إثر تضررها من كارثة السيول.

وأكد الوزير عبر حسابه في موقع إكس الاثنين: "نرسل فريقاً ومعدات إلى منطقة السيول التي أثرت في آلاف الأشخاص بليبيا".

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الاثنين، تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها إلى ليبيا على خلفية إعصار ضرب مدنها الشرقية.

وكانت الخارجية التركية أعربت في بيان سابق الاثنين، عن حزنها الشديد جراء فقدان عديد من الليبيين حياتهم جراء الإعصار.

وقالت: "نعزّي ليبيا وشعبها الشقيق والصديق، وندعو الله بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، ونرجو الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت أن "تركيا مستعدة لتقديم أشكال الدعم كافة لليبيا الشقيقة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، كما هي العادة".

مساعدات تركية تصل ليبيا

من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أن تركيا "أول دولة مدّت يد العون إلى الصديقة ليبيا التي تتعرض لكارثة بسبب الإعصار دانيال".

وأشارت إلى أن "الطائرات التابعة للقوات الجوية أوصلت موادّ الإغاثة وفرق البحث والإنقاذ إلى ليبيا".