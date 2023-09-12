أطلقت الحكومة المغربية الاثنين، برنامجاً لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الجمعة، الذي خلّف 2862 قتيلاً على الأقلّ دُفن معظمهم.

وخلال مؤتمر صحفي بالرباط، صرّح رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن "الحكومة عازمة على تنفيذ أوامر الملك محمد السادس، ويجري العمل على اعتماد عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص، وسيُعلَن عنه في الأيام المقبلة".

وأفاد بأنه ترأّس "اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المكلَّفة وضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال".

ولفت أخنوش إلى أنه في الوقت الراهن يجري عمل على إيجاد حلول لإيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وذكر أنه "تضرر نحو 500 مدرسة بين ابتدائية وثانوية، إضافة إلى مراكز صحية، وطرقات يجب تعبيدها".

سباق مع الوقت

وبعد وقوع الزلزال، يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الوقت، بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم.

وفي بيانٍ قالت وزارة الداخلية: "إلى حدود الساعة السابعة مساء (18:00ت.غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصاً، دفن 2854 منهم"، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562.

وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

ووصل رجال إنقاذ إسبان إلى منطقتين ضربهما الزلزال جنوب مراكش، هما تلات نيعقوب وأمزميز في إقليم الحوز الجبلي ذي التضاريس الوعرة الذي سُجّل فيه أكثر من نصف الضحايا حتى الآن (1591)، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.

في أمزميز، إحدى بلدات الإقليم المتضررة، وزّعَت القوات المسلحة الاثنين مئات الأغطية على مواطنين فقدوا بيوتهم.

في قرية تلات نيعقوب الواقعة في قلب الجبال المحيطة بأمزميز، انتشرت 12 سيارة إسعاف وعشرات السيارات الرباعية الدفع التابعة للجيش والدرك، ونحو مئة من رجال الإنقاذ المغاربة يتابعون إرشادات رؤسائهم قبل بدء عمليات البحث في القرية.

وعلى مسافة غير بعيدة، ينسّق فريق من 30 رجل إطفاء إسبانياً وطبيب وممرضة وفنيين، مع السلطات المغربية لبدء أعمال البحث، فيما تحلّق طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة.

أمل

وقالت رئيسة الفريق الإسباني أنيكا كول لوكالة الصحافة الفرنسية: "الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، كحال هذا المكان، ويُنقَل الجرحى بالطائرة العمودية".

وأضافت: "من الصعب القول ما إذا كانت فرص العثور على ناجين تتضاءل لأنه على سبيل المثال، في تركيا (التي ضربها زلزال عنيف للغاية في فبراير/شباط) تمكنَّا من العثور على امرأة على قيد الحياة بعد ستة أيام ونصف. دائماً يوجد أمل".

وعلى بعد 70 كيلومتراً شمالاً، أقام فريق آخر من 48 رجلاً من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية معسكراً عند مدخل بلدة أمزميز الصغيرة منذ مساء الأحد.

ويرافق الفريقَ أربعة كلاب وكاميرات دقيقة لاختراق فجوات صغيرة بين الركام، وأجهزة لكشف أي وجود لأشخاص أحياء.

فيما أشارت وزارة الداخلية المغربية إلى إمكان "اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة" إذا اقتضت الحاجة، مؤكدة ترحيب المملكة "بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

ومساء الجمعة ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، عدة مدن كبرى في المغرب، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).