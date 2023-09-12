أفادت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي الثلاثاء بأن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل الأراضي الروسية، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إنّ القطار عبَر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتياً من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تُظهِر قطاراً بعربات خضراء داكنة تجرّه قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية. وهذه أول رحلة لكيم إلى الخارج منذ أربع سنوات.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتقد أن قطار كيم دخل روسيا الثلاثاء.

وسيلتقي كيم بوتين في وقت لاحق هذا الأسبوع وفق وسائل إعلام روسية. ويوجد بوتين حالياً في فلاديفوستوك حيث ينعقد مؤتمر اقتصادي سنوي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله الثلاثاء إنّ محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تشمل إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ.

ويقول مراقبون إنّ موسكو ستسعى على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي بدورها تريد تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية إنّ الزعيمين سيناقشان مسائل "حساسة".

وأضاف: "من الواضح أن بلدينا، باعتبارهما جارَين، يتعاونان أيضاً في مجالات حساسة لا ينبغي أن تكون مواضيع للكشف والحديث العامّ. وهذا أمر طبيعي تماماً بالنسبة إلى الدول المجاورة".

وأكد بيسكوف للصحفيين أن الزعيمين سيتجاهلان "التحذيرات" الأمريكية بشأن المحادثات.

وكان البيت الأبيض قد حذّر كوريا الشمالية هذا الشهر من أنها "ستدفع الثمن" إذا زوّدت موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما فيها كوريا الشمالية، المسألة المهمة بالنسبة إلينا هي مصالح بلدينا، لا تحذيرات واشنطن".