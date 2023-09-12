سياسة
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مسؤولون أمريكيون: واشنطن قريبة من تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية
أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تقترب من الموافقة على إرسال صواريخ بعيدة المدى تحمل قنابل عنقودية إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية.
مسؤولون أمريكيون: واشنطن قريبة من تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية
خبير متفجرات عسكري يلتقط جزءاً غير منفجر من قنبلة عنقودية تُركت بعد هجوم روسي على كييف. / صورة: Reuters
12 سبتمبر 2023

أكد مسؤولون أمريكيون أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تقترب من الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية، ما يمكّن كييف من إلحاق أضرار كبيرة بعمق الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين أن واشنطن تدرس تزويد كييف إمّا بنظام الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز) التي يمكنها التحليق إلى ما يصل إلى 306 كيلومترات، وإمّا بنظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق التي يصل مداها إلى نحو 70 كيلومتراً والمحملة بقنابل عنقودية، وإمّا بكليهما.

وأوضحوا أنه في حالة الموافقة سيكون أي من الخيارين متاحاً للشحن السريع إلى كييف، وفقاً للمصدر نفسه.

وتملك أوكرانيا حالياً قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتراً يصل مداها إلى نحو 29 كيلومتراً، وتحمل ما يصل إلى 48 قنبلة صغيرة.

ونظام أتاكمز الجاري النظر بشأنه قد يُطلق نحو 300 قنبلة صغيرة أو أكثر. أمّا نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق الذي تمتلك أوكرانيا نسخة منه فهو قادر على نثر نحو 404 ذخائر عنقودية.

وأشار مصدران إلى أنه في حال ظهور بوادر تقدُّم في الحملة الأوكرانية ضد القوات الروسية ستحرص الإدارة الأمريكية على دعم الجيش الأوكراني في لحظة حاسمة.

وأجمع المسؤولون الأربعة على أن قرار إرسال نظام أتاكمز أو نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق أو كليهما ليس نهائياً، وقد لا يتحقق.

ومنذ شهور، تجد إدارة بايدن صعوبة في اتخاذ قرار بشأن أتاكمز، خوفاً من اعتبار إرسالها خطوة شديدة العدوانية ضد روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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