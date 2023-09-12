تنظر المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو/تموز.

وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها. وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.

ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبياً هي نفسها معيبة.

وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".

ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يردّ نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم حكماً من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير/كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل، في الوقت الذي عبّر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.

من جانبه اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن التقارير التي تشير إلى عقد محادثات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض، بيني غانتس من أجل التوصل إلى توافق بشأن خطة "إصلاح القضاء"، بمثابة "محاولة احتيال"، هدفها عرقة جلسة المحكمة العليا المقررة الثلاثاء.

وفي وقت سابق الاثنين أفادت وسائل إعلام عبرية باستئناف نتنياهو "محادثات غير مباشرة" مع القيادي في المعارضة، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.

ردّاً على ذلك قال لابيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بمنصة إكس: "ما نراه في الساعات القليلة الماضية ليس حقيقياً. أنا أؤيد اتفاقات واسعة النطاق، لكن ما نراه هو محاولة لتعطيل النقاش الأكثر أهمية في تاريخ المحكمة العليا".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الاثنين أمام المحكمة العليا بالقدس دعماً لها، عشية نظرها في الطعون المقدمة ضد قانون "الحدّ من المعقولية".

وصدّق الكنيست (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي على قانون "الحد من المعقولية"، الذي يعد واحداً من 8 مشاريع طرحتها الحكومة في إطار تعديلات قضائية تقول إن من شأنها "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة في المقابل بـ"الانقلاب"، وترى أنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ويحدّ القانون كثيراً من قدرة المحكمة العليا على التدخل بقرارات الحكومة، ولو ارتأت أنها غير منطقية وغير معقولة.

ومن شأن قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.