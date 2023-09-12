بدأت "الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية" في قطاع غزة الثلاثاء، مناورة عسكرية بهدف رفع الجاهزية والاستعداد.

وكشفت الغرفة المشتركة أن التدريب يجري في موقع "عين جالوت" التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلَّح لحركة حماس بمدينة خان يونس، جنوبيّ القطاع.

وأُطلق على التدريب المشترك اسم "الركن الشديد 4"، إذ قالت الغرفة المشتركة في بيان نشرته الأحد، إنه يأتي في الذكرى السنوية 18 لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 12 سبتمبر/أيلول 2005.

وخلال التدريب أطلقت الفصائل رشقة صاروخية باتجاه البحر قبالة مدينة خان يونس، ودوت أصوات انفجارات في المكان.

وأشارت إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس، إلى أن "المناورة بدأت بمشاركة 4 فصائل فلسطينية في غزة".

وقالت حماس في بيان، إن المناورة "دلالة على أن تهديدات الاحتلال لشن عدوان لن توقف الفعل المقاوم، ودعم للحالة النضالية في الضفة الغربية".

وتابعت: "تؤكّد المناورة الموقف الموحد للغرفة المشتركة، والمقاومة تتجهز في حال صعّد الاحتلال عدوانه، كما تراكم قوتها لإكمال مشوار التحرير".

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الاثنين، إن المناورة ستستمرّ 4 ساعات.

وأوضح متحدث الوزارة إياد البزم: "ترافق المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية كما يتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني".

وأضاف "سيُفرَض إغلاق جزئي للبحر خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من وسط القطاع حتى ميناء مدينة خان يونس جنوباً".

كانت الغرفة المشتركة أطلقت أول تدريب مشترك يضمّ فصائل فلسطينية في ديسمبر/كانون الأول 2020.