قدَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى ليبيا في ضحايا كارثة السيول شرقي البلاد، مؤكداً وقوف أنقرة إلى جانب الشعب الليبي.

وتمنى أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، فجر الثلاثاء، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وقال: "تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي. جرى إعداد 3 رحلات جوية للهبوط في بنغازي هذا الصباح بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)".

وأوضح أن الطائرات تُقِلّ طاقماً مكوناً من 168 فرداً، ومركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و170 خيمة، و600 بطانية، و400 طرد يضم مواد غذائية ومنظفات، و20 مولداً كهربائياً، وألف معطف واقٍ من المطر، و500 حذاء، و500 مصباح يدوي، لدعم عمليات الإغاثة.

وذكر أردوغان أن أفراداً من المديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك التركية سيشاركون في العمل الميداني إلى جانب آفاد.

وأضاف: "ضمن أفرادنا فريق بحث وإنقاذ تحت وفوق الماء مكون من 65 شخصاً، وعناصر من الهلال الأحمر والإنقاذ الطبي الوطني التابع لوزارة الصحة ومنظمات غير حكومية، للمشاركة في جهود التركيب (الخيام) وتوزيع المساعدات الإنسانية".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء أن أنقرة تواصل جهودها لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء الليبيين عقب الإعصار الذي ضرب بلادهم. وقالت الخارجية التركية في بيان: "نواصل جهودنا لتقديم الدعم والمساعدة لليبيا الشقيقة دون انقطاع بالتنسيق مع مؤسساتنا ذات الصلة".

وأضافت: "تركيا ترسل 3 طائرات من المساعدات الإنسانية وفريقاً للبحث والإنقاذ إلى ليبيا بتنسيق من وزارتنا".

وأشار البيان إلى أن "تركيا تقف إلى جانب صديقتها وشقيقتها ليبيا في هذا اليوم العصيب، ومستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لها".

وأمس الاثنين أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ (تابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس) تسجيله 47 قتيلاً وأكثر من 18 مفقوداً في عدد من المدن المتضررة شرقي ليبيا باستثناء درنة.

من جهته قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في تصريحات صحفية إنّ عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفَي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.