تمكّنت فرق الإنقاذ من إجلاء متسلِّق أمريكي أصيب بنزيف في المعدة كان مُحاصَراً في كهف بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وكان مارك ديكي (40 عاماً) نزل إلى كهف موركا في 3 سبتمبر/أيلول الحالي للقيام بأعمال استطلاعية، وأصيب بنزيف في المعدة على عمق 1276 متراً تقريباً، لتبدأ بعدها عملية إنقاذه بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وبعد موافقة الأطباء.

ونقلت فِرَق البحث والإنقاذ والطواقم الطبية ديكي إلى منطقة على بُعد 180 متراً من مخرج الكهف، وبعد إجراء الفحوص اللازمة نُقل من المغارة عبر نقالة بسبب ضيق الممرات.

وشارك في عملية إنقاذ ديكي 196 عنصراً من 8 دول إلى جانب تركيا، وذلك بتنسيقٍ من إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وشكر ديكي كل الفرق التي شاركت في عملية إنقاذه. وفي أول تصريح صحفي له بعد إجلائه أوضح أنه أُنقذ بدعم من روّاد المغارات الأتراك والمجريين واستجابة سريعة من الحكومة التركية التي أوصلت إليهم الموارد اللازمة.

وكشف ديكي عمّا حدث معه داخل المغارة، موضحاً أنه بدأ بتقيأ دماء، ثم عانى صعوبات في الحفاظ على وعيه، مبيناً أنه وصل إلى مرحلة شعر فيها أنه لن يبقى على قيد الحياة.

وحُمل ديكي بواسطة مروحية إلى المستشفى التعليمي في مرسين لاستكمال علاجه.