سياسة
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استقالة وزير البحرية اليوناني بعد مصرع رجل غرقاً في حادثة مثيرة للجدل
استقال وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، الاثنين، من منصبه عقب مصرع رجلٍ دفَعه أحد أفراد طاقم عبّارة من فوق منصتها بعد وصوله متأخراً.
استقالة وزير البحرية اليوناني بعد مصرع رجل غرقاً في حادثة مثيرة للجدل
استقالة وزير البحرية اليوناني بعد مصرع رجل غرقاً في حادثة مثيرة للجدل / صورة: AFP
12 سبتمبر 2023

استقال وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، الاثنين، بسبب مصرع رجل يُدعى أندونيس كارغيوتيس (36 عاماً) في 5 سبتمبر/أيلول، دفَعه أحد أفراد طاقم عبّارة من فوق منصتها بعد وصوله متأخراً.

ووجَّه المدّعي العامّ اليوناني اتهامات جنائية (القتل بقصد محتمل) إلى قبطان العبّارة، و3 من أفراد الطاقم، بسبب المواجهة التي أدّت إلى غرق الرجل.

وأظهر مقطع مصور نشره أحد الهواة على الإنترنت الراكب وهو يركض على منحدر التحميل الخاص بالعبّارة بلو هورايزون في أثناء مغادرتها المرسى. وحاول الراكب تجاوز اثنين من أفراد الطاقم، ثم جرى دفعه من المنحدر عندما حاول مرة أخرى.

وكتب وزير الشؤون البحرية والجزر ميلتياديس فارفيتسيوتيس في منشور عبر الإنترنت بعد تقديم استقالته: "لا يمكن لأحد أن يتخيل أن البحارة اليونانيين، الذين انتهكوا القواعد القديمة لحماية حياة الإنسان في البحر، دفعوا وتركوا شاباً على نحو مؤسف".

واتهم المعارضون السياسيون فارفيتسيوتيس (54 عاماً) بالتقليل في البداية من أهمية حادث العبّارة.

وأصبح فارفيتسيوتيس وزيراً للشؤون البحرية بعد أن حققت الحكومة المحافظة في اليونان فوزاً ساحقاً في إعادة انتخابها في يونيو/حزيران، فيما وقع الاختيار على كريستوس ستيليانيدس، عضو مجلس الوزراء اليوناني السابق المسؤول عن الاستجابة للكوارث، ليخلفه، الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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