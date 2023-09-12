حاول جنود من قوة السلام التابعة للأمم المتحدة الاعتداء على جنود قيادة قوات الأمن في جمهورية شمال قبرص التركية، عند نقطة متاخمة للخط الأخضر في العاصمة لفكوشا.

والاثنين، دخل جنود من قوة السلام إلى أراضي جمهورية شمال قبرص التركية، وحاولوا الاعتداء على جنود قيادة قوات الأمن في أثناء قيامهم بأعمال إزالة الأعشاب الضارة.

واعتدى أحد جنود قوة السلام بالضرب على جندي من قيادة قوات الأمن في جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي تصريح للأناضول قال وزير خارجية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرول أوغلو إنّ محاولة الاعتداء هذه لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن بلاده ستفعل ما يجب حيال هذا الأمر، وأن هذه المحاولة لن تمضي دون حساب.