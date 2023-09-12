كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن شارع قديم في مدينة فاسيليس (Phas elis) الأثرية بولاية أنطاليا جنوبيّ البلاد، يقول مؤرخون إنه شهد سير شخصيات تاريخية شهيرة أمثال القيصر، والإسكندر الأكبر (المقدوني).

يرجع عمر هذا الشارع التاريخي إلى أكثر من ألفي عام، ودًفن تحت الأرض وطًمر بفعل الزلازل، لكن بفضل عمليات الترميم قد يكون جاهزاً لافتتاحه أمام السياح والزائرين، خلال عام 2023.

وتعد مدينة فاسيليس الأثرية، مقصد السياح والزوار من شتى بقاع العالم، لوقوعها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ولكونها محاطة بخلجان جميلة وطبيعة خضراء، تضاعف من جمال وسحر المنطقة.

وتُجرى أعمال التنقيب والترميم في المدينة الأثرية بدعم وإشراف من وزارة الثقافة والسياحية التركية، بهدف الحفاظ على عراقة الماضي في المنطقة، وتسليط الضوء على آثار المدينة، ومنها ذلك الشارع القديم.

وأنفقت الوزارة التركية 21 مليوناً و750 ألف ليرة تركية، من أجل تسليط الضوء بشكل كبير على هذا الموقع التاريخي.

عملية فائقة الدقة

قال مراد أرسلان، رئيس قسم التاريخ القديم في جامعة "آق دنيز" بأنطاليا، إنه يقود فريقاً من 45 شخصاً "يعملون بجد وبعناية ودقة فائقتين" في مشروع إزالة الأتربة والرمال عن الشارع القديم في المدينة الأثرية، والكشف عن أجزائه.

وكشف أن مدينة فاسيليس كانت أهم مركز تجاري في المنطقة خلال العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية.

وأضاف: "يعمل الفريق على التنقيب عن جزء الطريق القديم الممتد من قلب المدينة إلى الميناء"، موضحاً أن الطريق طُمر نتيجة الزلازل المتعددة على مدى العصور.

ولفت أرسلان إلى أن مدينة فاسيليس الأثرية تأسست في القرن السابع قبل الميلاد، وبرزت إلى الواجهة بحجم تجارتها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​منذ فترة مبكرة.

وأكد أن المدينة حافظت على أهميتها خلال العصور الكلاسيكية والهلنستية والرومانية، مضيفاً: "نعلم أن أهم شخصيات هذه الفترات من الأباطرة والملوك والجنرالات، كانوا كثيراً ما يترددون على فاسيليس".

وقال إن من بين زوار المدينة خلال العصور الماضية، أسماء مشهورة في التاريخ أمثال؛ كيمون (قائد عسكري وسياسي)، وبومبيوس ( قائد روماني)، و(يوليوس) قيصر، وهادريان (من أباطرة اليونان)، وكاراكلا (من أباطرة اليونان)، والإسكندر الأكبر (المقدوني).

12 عاماً من العمل

وكشف أرسلان عن أن العمل بدأ قبل 12 عاماً بعمليات المسح حول المدينة القديمة، إلا أن أعمال التنقيب والترميم والتدعيم والتوثيق، لم تبدأ إلا قبل 5 سنوات بدعم من وزارة الثقافة والسياحة.

وأوضح أنهم مستمرون في العمل على الشارع أو الطريق الرئيسي، الذي يعد قلب المدينة الأثرية.

وأضاف: "يبلغ طول الشارع الرئيسي نحو 225 متراً وعرضه 12 متراً، ويربط بين ميناء فاسيليس المركزي وقلب المدينة".

وأشار إلى أن المدينة تحتضن أيضاً أغورا (ساحة دائرية) ومحلات تجارية، كان التجار يمارسون فيها أعمالهم، ومباني عامة على جانبي الشارع.

وتهدف أعمال التنقيب لعام 2023، بترميم وإظهار معالم الشارع الرئيسي كله، وفتحه للزوار المحليين والأجانب، وفق أرسلان.

وأوضح أرسلان أنهم قاموا أيضاً بترميم واستبدال حجارة المعبد والقناطر والشارع الرئيسي خلال مهمة العمل في فاسيليس.

وأضاف: "نحن لا نأتي بحجر من الخارج، بل نرمّم ونوثق الحجارة وإعادتها إلى نفس المكان. نبدأ بتحديد هوية كل حجر، ثم نوثق متى وُضع كل حجر في مكانه".

وأشار إلى امتلاك المدينة الأثرية، شبكة صرف صحي تشبه شبكة العنكبوت.

وأكد: "ظهرت بنى تحتية تُستخدم للتخلص من مياه الصرف الصحي، وأخرى لاستجرار المياه العذبة، وخلال عملنا وجدنا أن سكان المنطقة واصلوا استخدام الشارع في العصر الكلاسيكي".