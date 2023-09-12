سياسة
2 دقيقة قراءة
"تعفُّن أمريكي".. بوتين: ترمب ضحية اضطهاد له دوافع سياسية
قال الرئيس الروسي بوتين، إن نظيره الأميركي السابق ترمب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي بايدن. واتهم بوتين واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأمريكيين.
"تعفُّن أمريكي".. بوتين: ترمب ضحية اضطهاد له دوافع سياسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان 2019 / صورة: Reuters
12 سبتمبر 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن نظيره الأميركي السابق دونالد ترمب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "في ما يتعلّق باضطهاد ترمب، إنه جيد بالنسبة إلينا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأمريكي"، مضيفاً أنه "اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه".

ولطالما دافع الكرملين، الذي تجمعه علاقات ودّية بترمب، عن الرئيس الأمريكي السابق الذي يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.

وتابع: "وهذا يُظهر مَن الذين نحاربهم (...) كما كان يُقال في الحقبة السوفييتية: الوجه الوحشي للرأسمالية الأمريكية".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها مذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

والثلاثاء، قال بوتين إنه لا يتوقّع أي تغيّر في موقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا بغضّ النظر "عمّن سيُنتخب رئيساً" للولايات المتحدة في عام 2024.

واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأمريكيين.

وقال الرئيس الروسي: "السلطات الحالية تدير المجتمع الأمريكي بروح معادية للروس".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعباً جداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us