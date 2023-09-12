قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن نظيره الأميركي السابق دونالد ترمب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "في ما يتعلّق باضطهاد ترمب، إنه جيد بالنسبة إلينا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأمريكي"، مضيفاً أنه "اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه".

ولطالما دافع الكرملين، الذي تجمعه علاقات ودّية بترمب، عن الرئيس الأمريكي السابق الذي يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.

وتابع: "وهذا يُظهر مَن الذين نحاربهم (...) كما كان يُقال في الحقبة السوفييتية: الوجه الوحشي للرأسمالية الأمريكية".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها مذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

والثلاثاء، قال بوتين إنه لا يتوقّع أي تغيّر في موقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا بغضّ النظر "عمّن سيُنتخب رئيساً" للولايات المتحدة في عام 2024.

واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأمريكيين.

وقال الرئيس الروسي: "السلطات الحالية تدير المجتمع الأمريكي بروح معادية للروس".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعباً جداً".