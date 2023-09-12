قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ندوة عن الدستور الجديد في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، إن الشعب الليبي يعاني جرَّاء كارثة طبيعية، مؤكداً وقوف تركيا إلى جانب الشعب الليبي.

وأضاف: "نكرّس جهودنا لتقديم المساعدات، ونقف أيضاً إلى جانب المغرب الذي تَعرَّض للزلزال".

وأشار إلى أن 3 طائرات شحن تركية توجهت إلى ليبيا محمَّلة بالمساعدات في المرحلة الأولى. وقال: "كما لم نترك الشعب الليبي وحيداً حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة".

وشدد على أن هدف أنقرة يتمثل في ضمان تضميد جراح ليبيا في أقرب وقت.

وتابع: "أسأل الله الرحمة لإخواننا الذين توُفّوا جرَّاء الفيضانات في ليبيا، حيث تُظهِر لنا المعلومات التي تلقيناها أن إخواننا يواجهون كارثة طبيعية شديدة".

وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي إن بلاده تستحقّ دستوراً عادلاً وشاملاً يلبّي طموحات شعبها، مبدياً استعداده لطرح مشروع دستور جديد يلبِّي تطلعات الشعب التركي في المئوية الجديدة لتركيا".

وأكد الرئيس التركي أن "مشروع الدستور الجديد سيجنِّب البلاد أي محاولات للانقلاب عليه". وأضاف: "أولويتنا في المرحلة القادمة صياغة دستور جديد للدولة".

وأشار أردوغان إلى أن تجربة تركيا الدستورية غنية وتاريخية وتستحقّ دستوراً شاملاً، وكل التغييرات التي حدثت بشأن التعديلات الدستورية لم تكُن كافية.

كان وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، قد أعلن تجاوز حصيلة ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي اجتاح مدن شرقي البلاد، 3 آلاف قتيل.

ومساء الجمعة ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، عدة مدن كبرى في المغرب، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).