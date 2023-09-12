سياسة
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بعد انحسار الإعصار.. ارتفاع أعداد القتلى والمفقودين
وصل عدد قتلى إعصار "دانيال" الذي ضرب السواحل الشرقية لليبيا إلى ما يقرب من 2300 قتيل، و5 آلاف مفقود، في ظل استمرار العمل من أجل فتح الطرق والبحث عن المفقودين.
بعد انحسار الإعصار.. ارتفاع أعداد القتلى والمفقودين
دمار هائل في مدن شرق ليبيا بعد انحسار العاصفة / صورة: AA
12 سبتمبر 2023

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن وصول أعدد قتلى الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرق البلاد إلى 2300 قتيل، ونحو 5 آلاف مفقود.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للمتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي.

وقال علي إن "الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، خلّفت 2300 قتيل، ونحو 5 آلاف مفقود".

وأعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، الاثنين، تجاوز حصيلة ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال"، 3 آلاف قتيل أغلبهم في درنة، معرباً عن توقعاته بارتفاع الحصيلة إلى أكثر من ذلك".

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان، الثلاثاء، للصحافيين في جنيف: "لا نملك أرقاماً نهائية" لعدد القتلى حالياً، لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى آلاف"، فيما أكد أن "عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.

والاثنين، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، أن جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد "مناطق منكوبة".

كما أعلن الدبيبة، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء، الاثنين، الحداد 3 أيام موجهاً كل "المسؤولين والوزراء دون استثناء إلى الوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية"، وفق ما نقلت منصة "حكومتنا".

وفي درنة والأبيار، أفاد شهود عيان، بأن المدينتين "شبه غارقتين تحت الماء" بخاصة درنة بعد "انهيار السد الذي كان يحميها من السيول المنحدرة من الجبال المحيطة بها".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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