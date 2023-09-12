في الوقت الذي يحتد فيه التنافس والصراع بين الصين والولايات المتحدة، في عديد من المجالات، فاقم الإعلان، خلال قمة "مجموعة العشرين" الأخيرة، عن ممر جديد يربط منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالشرق الأوسط وأوروبا، التوتر بين الصين والهند.

وكانت نيودلهي قد استضافت يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري، قمة قادة مجموعة العشرين.

رغم أن التصريحات المتبادلة بشأن تايوان زادت التوتر بين بكين وواشنطن، فإن الخطوات التي تتخذها الدولتان في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التكنولوجيا والتجارة والنفوذ الإقليمي تتسبب في تسليط الضوء على التوتر بشكل أكبر.

وتواصل الولايات المتحدة جهودها لتطوير علاقات التحالف والشراكة مع دول المنطقة، من أجل خلق توازن ضد نفوذ الصين المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فالنزاعات على السيادة، والتي تتحول في كثير من الأحيان إلى توترات بين الدول الساحلية في بحر الصين الجنوبي، تعمل على جعل دول المنطقة الأخرى، المنزعجة من الوجود العسكري المتزايد للصين وموقفها التدخلي في المنطقة، أقرب إلى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى النفوذ الإقليمي، يوجد أيضاً سلسلة من التوترات بين البلدين في المجال التكنولوجي إذ تتزايد المنافسة بين الإدارة الأمريكية والصين في مجال إنتاج الرقائق.

واتخذت إدارة واشنطن سلسلة من الخطوات لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق والمعدات المستخدمة في إنتاجها، مبررة ذلك بأسباب "الأمن القومي".

وفرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة قيوداً على استيراد واستخدام منتجات بعض شركات التكنولوجيا الصينية، وبخاصة شركة هواوي.

ووسط عدم تأكيد رسمي، أفادت الصحافة الدولية الأسبوع الماضي، بمنع الصين الموظفين العموميين من استخدام أجهزة iPhone الأمريكية.

الممر الاقتصادي

وفي ظل احتدام المنافسة والصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات، جاءت خطوة أخرى أثارت انزعاج الصين أكثر. إذ جرى خلال القمة، توقيع الهند والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مذكرة تفاهم لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، المستهدف منه زيادة التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي.

وفي حين أن الدول الموقعة على المذكرة، لم تقدم التزاماً مالياً ملزماً، إلا أنها وافقت على إعداد "خطة عمل" لإنشاء الممر في غضون شهرين.

وسيبدأ المشروع، الذي يشبه طريق التوابل القديم، من مومباي بالهند بحراً إلى ميناء دبي بالإمارات، ومن هناك إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالسكك الحديدية.

يمتد المسار إلى السعودية، ويصل إلى جنوب الأردن، ثم يصل إلى مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية، ومنها إلى ميناء بيرايوس اليوناني بحراً، ومنه إلى أوروبا براً.

ويختصر هذا المسار في حال تنفيذه طريق التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40%.

مبادرة الحزام والطريق الصينية

طرح الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مستقبل وفاعلية مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الذي يهدف إلى زيادة تجارة بكين مع آسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويطلق على "مبادرة الحزام والطريق"، التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى كازاخستان في عام 2013، اسم "خطة مارشال" الصينية.

وتهدف المبادرة التي أصبحت شريكة لأكثر من 150 دولة ومنظمة دولية في العقد الأخير، إلى زيادة القوة التجارية لبكين في منطقة جغرافية تغطي ثلثي سكان العالم.

كما يعتبر المشروع الذي يشمل مسارات بحرية بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية، مبادرة تربط الصين بالعالم.

ويتكون هذا الممر، الذي من المقدر أن يغطي أكثر من 2600 مشروع في أكثر من 100 دولة، من 6 طرق رئيسية، ومن هذه الطرق مشروع "الممر الأوسط" الذي يبدأ من تركيا ويصل إلى الصين.

وبفضل هذه المبادرة، زادت الصين علاقاتها السياسية والتجارية مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، كما زاد نفوذها في المنطقة بشكل ملحوظ.

ممر النقل الدولي شمال جنوب

بالتوازي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، يوجد ممر آخر تقوده الهند في المنطقة وهو ممر النقل الدولي شمال جنوب.

جرى إنشاء ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، بموجب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وإيران والهند في 12 سبتمبر/أيلول 2000.

وفي السنوات التالية، انضمت 10 دول أخرى، بما في ذلك أذربيجان وتركيا، إلى هذا المشروع.

يهدف ممر النقل بين الشمال والجنوب إلى تقليل وقت نقل البضائع من الهند إلى روسيا، وكذلك إلى شمال وغرب أوروبا.

صعود الصين والبديل الهندي

وبعد الإعلان عن اتفاقية الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، فسرت أوساط دولية على أن الهدف من المشروع هو كسب الهند إلى جانب الغرب، وتطوير بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وإذا جرى تنفيذ هذا البرنامج، فإنه سيعمل أيضاً، من وجهة نظر الولايات المتحدة، على تعزيز العلاقات التجارية بين شركائه في الشرق الأوسط مع الهند بدلاً من الصين.

كما حظي تطور العلاقات التجارية والسياسية بين دول الخليج والصين في السنوات الأخيرة بمتابعة وثيقة من قبل إدارة واشنطن.