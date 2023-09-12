تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين، رغم تلاشي الأمل مع مرور أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

ووصل عدد قتلى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر يوم الجمعة، إلى 2901 شخص وأكثر من 5530 مصاباً، حسب التلفزيون الرسمي، لكن هذه الأرقام مرشحة للزيادة على الأرجح.

وأطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.

فيما أفادت منظمة اليونيسف الثلاثاء أن "نحو 100 ألف طفل تأثروا بالزلزال"، موضحة أنها "قد حشدت بالفعل موظفي المساعدة الإنسانية لدعم الاستجابة الفورية على الأرض التي تقودها المملكة المغربية".

تلاشي الآمال

وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لأسباب منها أن كثيراً من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبِن والمنتشرة في القرى الجبلية انهار وتحول إلى أكوام تراب ليس بينها مسام تسمح بمرور الهواء.

ومع وقوع المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال في أماكن وعرة ومعزولة، كان المشهد، اليوم الثلاثاء، غير واضح المعالم مع إقامة بعض المخيمات بصورة منظمة ونقل الإمدادات جواً، بينما لم تصل مساعدات مطلقاً إلى مواقع أخرى بسبب إغلاق الطرق جراء الصخور والانهيارات الناجمة عن الزلزال.

ويعاني كثير من سكان القرى من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال، وقالوا إنهم اضطروا إلى إنقاذ أحبائهم وانتشال الجثامين المدفونة تحت أنقاض منازلهم المدمرة دون أي مساعدة.

مساعٍ للإغاثة

وفي السياق ذاته صرح رئيس الوزراء عزيز أخنوش، الاثنين، بأن السكان الذين هدمت بيوتهم "سيتلقون تعويضات"، موضحاً: "سيتوافر عرض واضح سنحاول تحضيره هذا الأسبوع" في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه يجري النظر حالياً في حلول لإيواء المشرّدين. وكانت الحكومة أعلنت إحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات الكارثة، وهو مفتوح لتلقي التبرعات.

وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، على غرار قرية أسني في إقليم الحوز المنكوب.

وكان المغرب قد أعلن مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

والزلزال الذي وقع ليل الجمعة-السبت، بقوة 7 درجات حسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، هو أقوى هزّة يجري قياسها في المغرب على الإطلاق.

والمغرب غير معتاد عموماً على الزلازل المدمرة. واعتبر هذا الزلزال الأعنف "استثنائياً" نظراً إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير، خصوصاً أن الرقعة الجغرافية المنكوبة شاسعة.

وفي 29 فبراير/شباط 1960، دمر زلزال بقوة 5.7 درجة مدينة أغادير الواقعة على ساحل البلاد الغربي مخلفاً أكثر من 15 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.