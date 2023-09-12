سياسة
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بميزات غير مسبوقة.. "أبل" تكشف عن أحدث نسخة من هواتفها
يتوقع أن تعلن شركة أبل الثلاثاء عن أحدث تصاميم هواتفها "آي فون" باستخدام منفذ الشحن العالمي الذي فرضته المفوضية الأوروبية على مصنّعي الأجهزة الإلكترونية.
بميزات غير مسبوقة.. "أبل" تكشف عن أحدث نسخة من هواتفها
أبل تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها / Others
12 سبتمبر 2023

تكشف شركة أبل الثلاثاء عن أحدث تصاميم هواتفها "آي فون". ويُتوقع أن تضم شرائح وعدسات أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

ويرجح اعتمادها أيضاً على منفذ الشحن العالمي الذي أثار فرضُه من الاتحاد الأوروبي استياء الشركة العملاقة.

ويُلزم قانون صادر عن المفوضية الأوروبية، مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بتجهيز جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بمنفذ من نوع USB-C بحلول نهاية عام 2024.

ويقول المحلل في شركة "تكسنبوننشال" آفي غرينغارت: "حسب الشائعات، ستعتمد أبل المنفذ USB-C هذا العام بدلاً من الانتظار حتى العام المقبل، للامتثال للقواعد الأوروبية".

ويشكل ذلك ثورة صغرى في المنظومة الخاصة بمنتجات أبل وخدماتها، والتي يصعب دمجها مع الأنظمة الأخرى.

ويضيف المحلل: "سيزعج هذا كثيراً من مستخدمي أبل (...) لكنهم سيعتادون عليه، ولن يكون أمامهم خيار".

وقبل عامين، عندما كان النص الأوروبي قيد المناقشة، حاولت المجموعة الأمريكية معارضته.

وقالت أبل إن تقنية "لايتنينغ" (Lightning) الخاصة بها أنتجت أكثر من مليار جهاز حول العالم، معتبرة أن القواعد الجديدة من شأنها "خنق الابتكار" و"الإضرار بالمستهلكين".

أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى عكس ذلك، فإن الأمر يتعلق بتسهيل حياة المستهلكين وتقليل كمية المخلفات الإلكترونية التي تنشأ عندما تصبح أجهزة الشحن قديمة.

ارتفاع الأسعار

يُطلق على الحدث التسويقي الذي يقام الثلاثاء اسم "واندرلاست" ("Wonderlust")، ويجري تسجيله مسبقاً وبثه عبر الإنترنت.

بعد ربع مخيب للآمال على صعيد مبيعات "آي فون"، ومع اقتراب عطلة نهاية العام، تحتاج الشركة إلى إبهار الجمهور، خصوصاً مع توقعات مراقبين كثيرين للأسواق برفع الشركة أسعار منتجاتها بصورة ملحوظة.

ويقول يوري وورمسر من شركة "إنسايدر إنتلجنس" (Insider Intelligence) إن "من المتوقع أن ترفع شركة أبل أسعار الطرازات (Pro) بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج"، بفعل التضخم والتشبع في سلسلة التوريد.

ويضيف: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة الميزات التي سيجري تسليط الضوء عليها، وما إذا كانت أبل ستنجح في تبرير الأسعار المرتفعة".

وللربع الثالث على التوالي، سجلت أبل انخفاضاً في حجم مبيعاتها على أساس سنوي (بتراجع نسبته 1.4%)، إلى 81.8 مليار دولار.

والسبب في ذلك هو انخفاض مبيعات منتجها الرئيسي "آي فون" بنسبة 2.4%.

1.2 مليار مستخدم

تمتلك شركة أبل "قاعدة ذهبية من المستخدمين"، ويلفت خبير في شركة "ويدبوش" إلى أن "نحو 25% من أصحاب أجهزة آي فون البالغ عددهم 1.2 مليار شخص لم يحدّثوا هواتفهم منذ 4 سنوات".

وتسببت معلومات تفيد بأن بكين حظرت استخدام هواتف "آي فون" في بعض الإدارات والشركات الحكومية، في انخفاض أسهم المجموعة الأمريكية في بورصة نيويورك الأسبوع الماضي.

وإذا مُددت هذه الإجراءات، فإنها ستمثل تحدياً لشركة أبل، إذ تشكّل الصين أكبر سوق لها في الخارج، لكنّها أيضاً مركز إنتاجها الرئيسي إلى حد كبير.

وعلى مدار يومين، خسر سهم المجموعة الأمريكية العملاقة أكثر من 6%، ما خفّض قيمتها السوقية بأكثر من 200 مليار دولار، إلى 2776 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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