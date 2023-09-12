عقد الاجتماع الـ55 للجنة الأمنية التركية-الإيرانية الفرعية، الثلاثاء، في مدينة أورمية الإيرانية.

وحسب بيان ولاية هكاري ترأس الوفد التركي في الاجتماع والي هكاري ووكيل رئيس بلديتها علي تشليك، أما الوفد الإيراني فكان برئاسة حاكم مدينة أورمية غلام حسين عماري.

وبحث الوفدان مسائل الأمن الحدودي وتطوير التجارة عبر الحدود بين البلدين ومكافحة التهريب وغيرها من المسائل الحدودية.

وجرى التوقيع على عدد من القرارات، والتي ستتحول إلى برتوكول بعد التوقيع عليها، وفي نهاية الاجتماع جرى تبادل الهدايا بين الطرفين وسط أجواء إيجابية.