سياسة
1 دقيقة قراءة
إيران: عقد الاجتماع الـ55 للجنة الأمنية التركية-الإيرانية
عقد في مدينة أورمية الإيرانية الاجتماع الـ55 للجنة الأمنية التركية-الإيرانية الفرعية، الثلاثاء، وبحث الاجتماع عدد من القضايا على رأسها الأمن الحدودي ومكافحة التهريب.
إيران: عقد الاجتماع الـ55 للجنة الأمنية التركية-الإيرانية
جانب من اجتماع اللجنة الأمنية الفرعية الإيرانية-التركية / صورة: ولاية هكاري
12 سبتمبر 2023

عقد الاجتماع الـ55 للجنة الأمنية التركية-الإيرانية الفرعية، الثلاثاء، في مدينة أورمية الإيرانية.

وحسب بيان ولاية هكاري ترأس الوفد التركي في الاجتماع والي هكاري ووكيل رئيس بلديتها علي تشليك، أما الوفد الإيراني فكان برئاسة حاكم مدينة أورمية غلام حسين عماري.

وبحث الوفدان مسائل الأمن الحدودي وتطوير التجارة عبر الحدود بين البلدين ومكافحة التهريب وغيرها من المسائل الحدودية.

وجرى التوقيع على عدد من القرارات، والتي ستتحول إلى برتوكول بعد التوقيع عليها، وفي نهاية الاجتماع جرى تبادل الهدايا بين الطرفين وسط أجواء إيجابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us