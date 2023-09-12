قالت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، إن التجارة الدولية والعولمة تواصل ازدهارها، لكنها تواجه ثلاثة تحديات رئيسية على رأسها الأمن والقدرة على الصمود، والفقر، والاستدامة البيئية.

جاء ذلك، في تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، تحت عنوان "إعادة العولمة من أجل مستقبل شامل ومستدام".

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، في مقدمة للتقرير: "إننا نشهد حقبة غير مسبوقة من النمو، وارتفاع مستويات المعيشة، والحد من الفقر. اليوم هذه الرؤية معرضة للتهديد بسبب العوامل الثلاثة".

وأضاف التقرير: "على الرغم من هذه النتائج السلبية، فإن التجارة الدولية لا تزال تزدهر، مما يعني أن الحديث عن التراجع عن العولمة لا يزال غير مدعوم بالبيانات".

وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن والتطورات الجيوسياسية العالمية جعل من الصعب الحفاظ على وتيرة الإنتاج والتصدير لدى عديد البلدان.

ومنذ تفشي جائحة كورونا، ارتفعت وتيرة أزمات سلاسل الإمدادات، فيما قيدت اقتصادات صادراتها الحيوية، كما يجري مع الهند التي فرضت، الشهر الماضي، قيوداً صارمة على صادرات الأرز.

وشدد التقرير على أن "التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ترفع حدة المخاوف حول استخدام السياسة التجارية كسلاح"، في إشارة إلى اتساع حدة الخلافات بين واشنطن وبكين، وانتقال تبعاتها لمنع صادرات تكنولوجيا أمريكية إلى الصين.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن "صعود الصين تجارياً، أدى إلى فرض ضغوط على العمال في بعض البلدان الصناعية وتباطؤ نمو الصادرات في بعض الاقتصادات الناشئة، وسط اعتماد غالبية دول العالم على الصين كمصدر للسلع".

واعتبر أن مهددات الاستدامة البيئية عالمياً، "لا تؤثر في الإنتاج والاستهلاك فحسب، بل إنها تقود إلى توتر في سلاسل الإمدادات، بسبب الأحوال الجوية المتطرفة".