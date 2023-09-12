أجرى الرئيس التركي رجب طيب أرودغان اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قدم فيه تعازيه الحارة في الضحايا الذين سقوط نتيجة كارثة السيول في ليبيا.

وعبر الرئيس التركي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عن حزنه البالغ لسقوط الضحايا، مؤكداً وقوف تركيا مع الشعب الليبي في مكافحة آثار الكارثة، واستمرار المساعدات الموجهة إلى ليبيا.

وأكد الرئيس التركي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن 3 طائرات شحن تركية توجهت إلى ليبيا محمَّلة بالمساعدات كالمرحلة الأولى.

وقال: "كما لم نترك الشعب الليبي وحيداً حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة".

وأوضح الرئيس في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس أن "الطائرات تُقِلّ طاقماً مكوناً من 168فرداً، ومركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و170 خيمة، و600 بطانية، و400 طرد يضم مواد غذائية ومنظفات، و20 مولداً كهربائياً، وألف معطف واقٍ من المطر، و500 حذاء، و 500 مصباح يدوي، لدعم عمليات الإغاثة".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن وصول أعداد قتلى الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرق البلاد إلى 2300 قتيل، ونحو 5 آلاف مفقود.