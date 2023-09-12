سياسة
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DSEI 2023.. عشرات الشركات التركية تشارك في معرض الصناعات الدفاعية بلندن
مثلت تركيا بنحو 30 شركة في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (DSEI 2023) المقام بلندن.
DSEI 2023.. عشرات الشركات التركية تشارك في معرض الصناعات الدفاعية بلندن
شركات الصناعات الدفاعية التركية حاضرة بقوة في معرض DSEI 2023 / صورة: AA
12 سبتمبر 2023

شاركت نحو 30 شركة تركية في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (DSEI 2023)، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن، ويعد من أهم الفاعليات وأكبرها عالمياً في مجاله.

انطلقت فاعليات المعرض الذي يُنظم مرة كل عامين، في نسخته الـ22، الثلاثاء، على أن يستمر 3 أيام لغاية 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستقطب المعرض الموردين ومندوبي الصناعة وممثلي الحكومات والقوات الدفاعية من دول عديدة في العالم.

وأجرى سفير تركيا لدى لندن، عثمان كوراي أرطاش جولة في أرجاء المعرض زار خلالها أجنحة شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وفي تصريحات أدلى بها، قال أرطاش إن المعرض يشارك فيه نحو 30 شركة تركية، في مقدمتها "أسيلسان" و "هافيلسان".

وأشار السفير إلى العلاقات القوية بين تركيا وبريطانيا في مجال الصناعات الدفاعية، لافتاً إلى محادثات جارية حول مشروعات صغيرة وكبيرة من شأنها تعزيز صادرات بلاده وقوتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكر أن نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية في تركيا تجاوزت 80%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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