قصفت مسيرات روسية ليل الثلاثاء-الأربعاء، ميناء إسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب، ما أدّى إلى تضرُّر منشآت مرفئية وسقوط ستّة جرحى.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح في منشور على تطبيق تليغرام الأربعاء، إنّ "أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل (...)، وسُجّلَت أضرار لحقت ببنىً تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".

وأوضح أنّ "ستّة مدنيين" أُصيبوا بجروح في هذا القصف ونُقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة.

وكان كيبر دعا السكّان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.

هجوم أوكراني على ميناء سيفاستوبول

في المقابل أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الذي عيّنَته روسيا ميخائيل رازفوزاييف الأربعاء، أن أوكرانيا شنّت هجوماً صاروخياً على ميناء سيفاستوبول اليوم الأربعاء، أدّى إلى وقوع حريق في حوض بناء السفن وإصابة 24 شخصاً على الأقلّ.

وقال ميخائيل رازفوزاييف عبر تليغرام: "جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع، ولا خطر على الأهداف المدنية في المدينة".

ونشر رازفوزاييف صورة لألسنة لهب مرتفعة في الظلام تجتاح ما بدا أنه بنية تحتية في الميناء. ونشرت قنوات روسية على تليغرام مقاطع فيديو ومزيداً من الصور لألسنة اللهب الهائلة في منشأة مجاورة للمياه.

وسيفاستوبول أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، وميناء رئيسي على البحر الأسود.

وحوض سيفاستوبول الاستراتيجي في شبه جزيرة القرم، التي ضمَّتها روسيا من أوكرانيا في 2014، تُبنى وتُصلَح فيه السفن والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي شنّ هجمات بزوارق مسيرة وصواريخ على أوكرانيا.