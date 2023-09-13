استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا.

وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية: "أنا سعيد برؤيتك... هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة".

ومن خلال مترجم، شكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله إنه "سيناقش كل المواضيع في المحادثات مع كيم".

وأعلن بوتين أن "روسيا ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار صناعية".

وسيُجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية، وفق وكالات أنباء روسية.

وتعتقد واشنطن أن المحادثات قد تُفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وعبَر كيم في رحلة خارجية نادرة هي الأولى له منذ الوباء، إلى روسيا في قطاره المصفَّح الثلاثاء.

وقالت وكالات تاس وروفوستي وإنترفاكس الروسية للأنباء، إن "بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية"، قبل أن تعلن أن كيم وصل أيضاً إلى القاعدة نفسها.

وحسب وكالة نوفوستي الروسية، من المقرر أن يُجري بوتين وكيم جونغ أون مفاوضات سواء بمشاركة الوفود، أو ربما وجهاً لوجه.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية إن زعيمَي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، وتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية عموماً.

ويرافق كيم في زيارته لروسيا كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.