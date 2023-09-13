سياسة
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الخارجية الفرنسية تعلن اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر وتطالب بالإفراج عنه
قالت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن أحد مسؤوليها اعتُقِل في النيجر وطالبت المجلس العسكري الحاكم في البلاد بإطلاق سراحه "على الفور".
الخارجية الفرنسية تعلن اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر وتطالب بالإفراج عنه
الخارجية الفرنسية تعلن اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر وتطالب بالإفراج عنه / صورة: AA
13 سبتمبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال أحد مسؤوليها في النيجر، ودعت المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى إطلاق سراحه "على الفور".

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إن "ستيفان جوليان مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، اعتُقِل الجمعة الماضية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ودعت الخارجية الفرنسي إلى "الإفراج الفوري" عن جوليان.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، دخلت النيجر في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وعقب الانقلاب طالب المجلس العسكري السفير الفرنسي سيلفان إيتي، بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلن القادة العسكريون في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أكدت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة "لوموند" بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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