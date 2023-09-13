أكد المجلس البلدي لمدينة طبرق، أقصى شرقي ليبيا، مساء الثلاثاء، وفاة 145 مصرياً في مدينة درنة، جراء إعصار "دانيال".

وقال المجلس الليبي في بيان بصفحته على "فيسبوك" إن "جثامين 145 مصرياً وصلت إلى مركز طبرق الطبي من مدينة درنة، لقوا حتفهم غرقاً هناك".

وأوضح الطبيب بمركز طبرق الطبي، عبد السلام الشاعري، أن "نقل جثامين المصريين إلى طبرق، جاء تمهيداً لنقلهم جواً أو براً إلى مصر، حسب المتاح بالتنسيق مع السلطات المصرية".

وتوقع الشاعري "وجود المزيد من الجثث سواء من المصريين أو أصحاب الجنسية السودانية، مع استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث في درنة".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، وقت سابق الثلاثاء، سقوط "عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين بليبيا"، معلنةً مواصلة الجهود لحصر الأعداد، في ظل صعوبة الأوضاع في المناطق المنكوبة".

وكشفت عن "انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق الليبية، وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها".

وفاة 23 فلسطينياً

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن 23 فلسطينياً قضوا جراء الإعصار الذي ضرب مناطق ومدناً شرقيّ ليبيا.

جاء ذلك وفق بيان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، الأريعاء.

وقال الديك: "ارتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 23 شهيداً". وأوضح: "نتابع كارثة حقيقية، ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يُعثر عليهم أحياء".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل "الأناضول".

وارتفعت، مساء الثلاثاء، حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد.