سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. وفاة 145 مصرياً و23 فلسطينياً جراء إعصار "دانيال"
أعلن المجلس البلدي لمدينة طبرق الليبية وفاة ما لا يقل عن 145 مصرياً جراء إعصار "دانيال" الذي أصاب شرق البلاد، فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية وفاة 23 فلسطينياً بسبب الكارثة.
ليبيا.. وفاة 145 مصرياً و23 فلسطينياً جراء إعصار "دانيال"
أشخاص ينظرون إلى الجثث خارج المستشفى بعد العاصفة القوية التي ضربت ليبيا / صورة: Reuters
13 سبتمبر 2023

أكد المجلس البلدي لمدينة طبرق، أقصى شرقي ليبيا، مساء الثلاثاء، وفاة 145 مصرياً في مدينة درنة، جراء إعصار "دانيال".

وقال المجلس الليبي في بيان بصفحته على "فيسبوك" إن "جثامين 145 مصرياً وصلت إلى مركز طبرق الطبي من مدينة درنة، لقوا حتفهم غرقاً هناك".

وأوضح الطبيب بمركز طبرق الطبي، عبد السلام الشاعري، أن "نقل جثامين المصريين إلى طبرق، جاء تمهيداً لنقلهم جواً أو براً إلى مصر، حسب المتاح بالتنسيق مع السلطات المصرية".

وتوقع الشاعري "وجود المزيد من الجثث سواء من المصريين أو أصحاب الجنسية السودانية، مع استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث في درنة".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، وقت سابق الثلاثاء، سقوط "عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين بليبيا"، معلنةً مواصلة الجهود لحصر الأعداد، في ظل صعوبة الأوضاع في المناطق المنكوبة".

وكشفت عن "انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق الليبية، وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها".

وفاة 23 فلسطينياً

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن 23 فلسطينياً قضوا جراء الإعصار الذي ضرب مناطق ومدناً شرقيّ ليبيا.

جاء ذلك وفق بيان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، الأريعاء.

وقال الديك: "ارتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 23 شهيداً". وأوضح: "نتابع كارثة حقيقية، ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يُعثر عليهم أحياء".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل "الأناضول".

وارتفعت، مساء الثلاثاء، حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us