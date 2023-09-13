سياسة
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زلزال المغرب: تلاشي فرص العثور على ناجين ومنظمات دولية تدعو لدعم الضحايا
تتلاشي فرص العثور على ناجين جراء الزلزال الذي أصاب المغرب، مع تواصل عمليات البحث، فيما أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، حملة لدعم الضحايا.
زلزال المغرب: تلاشي فرص العثور على ناجين ومنظمات دولية تدعو لدعم الضحايا
تلاشي الأمل بالعثور على ناجين من زلزال المغرب المدمر / صورة: Reuters
13 سبتمبر 2023

تستمر عمليات البحث والإنقاذ في المغرب، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمن فقدوا منازلهم، رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي أصاب البلاد.

ووصل عدد ضحايا الزلزال 2901 قتيل على الأقل، إضافة إلى 5530 جريحاً، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية، الثلاثاء.

وأكدت الوزارة أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا"، فضلاً عن "فتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال".

ويسعى عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية ومتطوعين لتسريع عمليات البحث وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.

منظمات دولية تطلق حملة لدعم ضحايا الزلزال

وفي السياق، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، الثلاثاء، نداءً عاجلاً لجمع 100 مليون فرنك سويسري (112.3 مليون دولار) لدعم ضحايا الزلزال.

وكشفت كارولين هولت، مديرة العمليات العالمية في الاتحاد في جنيف: "من خلال هذا النداء نسعى لجمع 100 مليون فرنك سويسري كي نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت".

وقالت: "يجب علينا تحاشي موجة ثانية من الكارثة".

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر مساء الجمعة، وكان مركزه على بُعد 72 كيلومتراً جنوب غربي مدينة مراكش.

وحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، فإن هذا الزلزال، هو أقوى هزّة يجري قياسها في المغرب على الإطلاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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