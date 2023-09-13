غمرت المياه منازل مواطنين في غزة، جراء الأمطار التي هطلت لعدة ساعات متواصلة على القطاع منذ فجر الأربعاء.

وأكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن الإعصار "دانيال"، الذي ضربت ليبيا، الأحد، وصل إلى فلسطين فجر الأربعاء، على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف: "هذا الإعصار فقد الكثير من قوته خلال مساره إلى مصر ووصل فلسطين على شكل حالة من عدم الاستقرا ر الجوي".

وكشف عن أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترافقت مع هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بنحو 4-6 درجات.

وأوضح أن هذا الإعصار ينتهي في الأراضي الفلسطينية على شكل أحوال جوية غير مستقرة، لافتاً إلى أنه سيكون في طور التلاشي خلال الساعات القليلة القادمة.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تضرر بعض المنازل جراء غرقها بمياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، إن "الطواقم تعاملت مع عشرات المهمات في غزة جراء المنخفض الذي ضرب القطاع منذ فجر الأربعاء".

وأوضح أن الدفاع المدني، ومنذ بداية الحديث عن توجه الإعصار إلى غزة، أعلن "رفع مستوى الجاهزية للطواقم العاملة لديه للتجهز لكل ما يلزم التعامل معه من أحداث".

من حانبها، حذّرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، المواطنين من "فرصة تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة في أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.