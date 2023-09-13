سياسة
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رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع أردوغان
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين. فيما يُنتظر أن يُجري مباحثات مع الرئيس أردوغان.
رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان / صورة أرشيفية: AA
13 سبتمبر 2023

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين.

وأكد بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان سيُجري خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح البيان أن البرهان يرافقه في زيارته، كل من وزير الخارجية علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

وزيارة البرهان تركيا، تُعد الخامسة من نوعها، بعد مصر، وجنوب السودان، وقطر، وإريتريا، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ أشهر يتبادل الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة حميدتي، الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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