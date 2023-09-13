في السنوات الأخيرة، شهد العالم زيادة مثيرة للقلق في تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، وكانت الأعاصير من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تدميراً. ووفقاً لعديد من المقاييس، كانت السنوات الأربعة الماضية كارثية بامتياز، إذ شهدت المحيطات أعاصير كثيرة جداً لدرجة أنه لا يوجد ما يكفي من الحروف في الأبجدية اللاتينية لتسمية كل منها.

فمن الأعاصير المدمرة في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، إلى حرائق الغابات في أمريكا الشمالية وأستراليا واليونان، فضلاً عن الفيضانات المدمرة في الهند ووسط أفريقيا، تصاعدت الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الأحداث المناخية المتطرفة بشكل هائل.

ومؤخراً، تحول إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وخلف آلاف الضحايا والمفقودين، ليصبح تذكيراً صارخاً بالعواقب الوخيمة التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي على كوكبنا. في هذا التقرير سوف نستكشف كيف يؤدي الاحتباس الحراري إلى تكثيف الأعاصير ومساهمته في عدد متزايد من الكوارث الطبيعية الشديدة.

فهم الأعاصير

قبل الخوض في العلاقة بين ظاهرة الاحتباس الحراري والأعاصير، من الأهمية بمكان أن نفهم أساسيات هذه العواصف القوية. الأعاصير عبارة عن عواصف دوامية ضخمة تتشكل فوق مياه المحيطات والبحار الدافئة. وتتميز هذه العواصف برياحها القوية، وأمطارها الغزيرة، وإمكانية حدوث دمار واسع النطاق. العملية التي تتشكل من خلالها الأعاصير معقدة وتتضمن عدة عوامل رئيسية:

* مياه دافئة: تتطلب الأعاصير مياه المحيط أو البحر الدافئة مصدراً أساسياً للطاقة. يجب أن تكون درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية على الأقل أو أعلى لتغذية العاصفة. توفر مياه المحيط الدافئة الحرارة والرطوبة اللازمة لدفع تطور الإعصار.

* عدم الاستقرار الجوي: تتشكل الأعاصير في المناطق التي يكون فيها الغلاف الجوي غير مستقر، مما يعني أن الهواء الدافئ الرطب على السطح يرتفع، مما يخلق منطقة ضغط منخفض. يسمح عدم الاستقرار هذا بتطور العواصف الرعدية، وهي اللبنات الأساسية للإعصار.

* نظام الضغط المنخفض: يمكن أن يؤدي الاضطراب، الذي ينشأ غالباً من أنظمة الطقس المختلفة مثل الأمواج الاستوائية أو مناطق الضغط المنخفض، إلى التكوين الأولي للإعصار. تخلق هذه الاضطرابات بؤرة للهواء الدافئ الرطب المتصاعد.

* تأثير كوريوليس: هذا التأثير الذي هو نتيجة لدوران الأرض ضروري لدوران الأعاصير. في نصف الكرة الشمالي، تدور الأعاصير عكس اتجاه عقارب الساعة، فيما تدور باتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

* سرعة الرياح: إذا استمر المنخفض الاستوائي في التكثيف، مع وصول سرعة الرياح المستمرة إلى ما لا يقل عن 63 كيلومتراً في الساعة، فسيجري تصنيفه عاصفة استوائية. عند هذه النقطة، تعطى العاصفة اسماً. وعندما تصل سرعة رياح العاصفة الاستوائية أو تتجاوز 119 كيلومتراً في الساعة، ترقى إلى إعصار. في هذه المرحلة، يصبح هيكل العاصفة أكثر وضوحاً، مع وجود عين واضحة في مركزها ونطاقات متصاعدة من العواصف الرعدية الشديدة المحيطة بها.

تكثيف ونضج الإعصار: يمكن أن يستمر الإعصار في الشدة إذا ظل فوق المياه الدافئة وواجه ظروفاً جوية مواتية. ويمكن أن يتطور الإعصار الناضج إلى إعصار كبير مصحوب برياح شديدة للغاية، قادرة على التسبب في أضرار جسيمة.

الهبوط أو التبديد: يمكن للأعاصير إما أن تصل إلى اليابسة، مما يسبب أضراراً كبيرة للمناطق الساحلية، وإما أن تتبدد عندما تتحرك فوق المياه الباردة أو تواجه ظروفاً جوية غير مواتية.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن تكوين الأعاصير يتبع نمطاً عاماً، فإن التطور والسلوك المحدد للعواصف الفردية يمكن أن يختلف بشكل كبير. يستخدم علماء الأرصاد الجوية أدوات ونماذج متطورة لتتبع مسار الأعاصير وشدتها والتنبؤ بها للمساعدة في حماية المناطق والسكان المعرضين للخطر.

هل يفاقم الاحتباس الحراري الأمر؟

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب الأنشطة البشرية، أصبحت العلاقة بين تغير المناخ وتفاقم الكوارث الطبيعية أكثر وضوحاً، وفقاً لرويترز.

يتسبب الاحتباس الحراري، الناتج في المقام الأول عن انبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، في ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض. هذه الزيادة في درجة الحرارة لها عديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تكوين الأعاصير وشدتها.

فمع ارتفاع درجة حرارة الأرض، ترتفع أيضاً درجات حرارة البحار والمحيطات. توفر مياه المحيطات الأكثر دفئاً مزيداً من الطاقة للأعاصير لتتغذى عليها، مما يسمح لها بالتكثيف بسرعة أكبر والوصول إلى سرعات رياح أعلى.

كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة أيضاً إلى زيادة معدلات التبخر من سطح المحيط. وهذا يعني أن الأعاصير لديها إمكانية الوصول إلى مزيد من الهواء الغني بالرطوبة، مما يعزز قدرتها على النمو وإنتاج أمطار غزيرة.

وبينما يساهم الاحتباس الحراري في ذوبان القمم الجليدية والأنهار الجليدية القطبية، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تفاقم العواصف، والارتفاع غير الطبيعي في مستوى مياه البحر المرتبط بالأعاصير، مما يؤدي إلى مزيد من الفيضانات والأضرار الكبيرة في المناطق الساحلية.

ومن شأن أنماط الرياح المتغيرة أن تؤثر أيضاً في أنماط دوران الغلاف الجوي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري على مسارات الأعاصير وسلوكها. وهذا يمكن أن يزيد صعوبة التنبؤ بمساراتها بدقة، مما قد يُعرِّض مزيداً من المناطق لقواها المدمرة.